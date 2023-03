Bongiorno (Fmi) a "Salotto blu": "Il nostro obiettivo? Che tutti a Forlì possano andare al lavoro ovunque in bici"

Un oobiettivo? Fare di Forlì una città a portata di bici. Vincenzo Bongiorno, Amministratore unico di Forlì Mobilità Integrata, società di servizi che opera per Forlì e altri quattordici comuni del circondario, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Si sta provvedendo a realizzare Stalli Rosa per il parcheggio gratuito di donne, dal settimo mese di gravidanza ai due anni del bambino", ha spiegato Buongiorno, aggiungendo che la società è impegnata in cicli di formazione sulla mobilità sostenibile, nelle scuole e nei circoli. "Si punta, di concerto e su indirizzo del Comune, a realizzare una vasta rete di piste ciclabili, cento novanta chilometri, entro il 2030, anche collegandosi con i comuni vicini", ha sottolineato.