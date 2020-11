Bonus per le famiglie: voucher da 500 euro per connessione, pc e tablet

Voucher da 500 euro alle famiglie per connessione e pc o tablet. Meldola è tra i 119 comuni montani che rientrano nell'iniziativa della Regione.

Da oggi lunedì 9 novembre, grazie ad un'iniziativa della Regione, le famiglie di Meldola e di tutti i Comuni montani dell’Emilia-Romagna con un reddito Isee inferiore ai 20.000 euro, potranno fare richiesta per un voucher da 500 euro da utilizzare per stipulare un contratto per la fornitura di una connessione internet e per l’acquisto di un pc o di un tablet per navigare online. Per ottenere i voucher sarà necessario rivolgersi agli operatori di telecomunicazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile sui siti bandaultralarga.italia.it e www.infratelitalia.it e attivare una utenza di connettività internet. Così facendo si avrà diritto a un contributo del valore di 500 euro per disporre di connettività e di un personal computer o un tablet.