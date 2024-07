Scuola, boom di domande di supplenza docenti. "E' emergenza, serve incrementare il personale scolastico"

Sono scaduti in questi giorni i termini per la presentazione delle domande di supplenza relativa al personale docente e del personale Ata (terza fascia). Alle sedi della Flc Cgil Forlì-Cesena si sono rivolte e rivolti circa mille tra candidati docenti e Ata per l’inserimento o aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. "In assenza di dati ufficiali i primi monitoraggi mostrano numeri che raggiungono le diverse migliaia di istanze prodotte solo nella nostra provincia", introduce il segretario provinciale della Flc Cgil Forlì-Cesena, Alexander Fiorentini.

"L'ingente numero di domande presentate ha un forte impatto nella valutazione delle stesse da parte delle segreterie scolastiche che, nei mesi di luglio e agosto, dovranno farsi carico delle complesse procedure per consentire il primo settembre prossimo l'utilizzo delle nuove graduatorie e il conferimento delle supplenze da parte degli uffici territoriali o delle stesse scuole - prosegue Fiorentini -. Questo tema richiama una grave carenza dell'amministrazione scolastica: quella di scaricare sulle scuole ogni incombenza, lasciandole sole, senza organico aggiuntivo e con l'unico onere di sopperire alle gravi mancanze ormai croniche dell'amministrazione centrale".

Per il giovane sindacalista "si tratta, tra le altre, di una vera e propria emergenza che può essere fronteggiata solo con un incremento strutturale e rafforzato dell'organico del personale ausiliario tecnico amministrativo e ad una adeguata programmazione, per tempo, delle procedure. Necessità che la Flc Cgil ha evidenziato all’amministrazione con largo anticipo ma che risulta ancora disattesa".