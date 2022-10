Una 'green house' che apre alla creatività: Piazzetta della Misura si trasformerà nel "Magico Borgo di Natale"

Piazzetta della Misura si trasformerà dall'8 dicembre all'8 gennaio nel "Magico Borgo di Natale". In occasione della nuova edizione 2022-2023 di "Forlì che Brilla", il “Magico Borgo di Natale” si rinnova ed evolve nelle proposte di allestimento, mostrando particolare attenzione al tema della sostenibilità con l’obiettivo di sensibilizzare e invitare i partecipanti a compiere un passo più vicino all’ambiente", spiega l'assessore al Centro storico e Turismo, Andrea Cintorino. Nei giorni scorsi è stato pubblicato, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese, l’avviso relativo alla gestione e alla promozione di progetti e attività da realizzare nella cittadella del Natale.

"Protagonista di questo spazio sarà una suggestiva “Green House” – una sorta di limonaia – accogliente e luminosa, che grazie alle grandi vetrate trasparenti permetterà anche ai passanti di osservare le attività e le decorazioni presenti al suo interno - spiega Cintorino -. Uno spazio completamente rinnovato rispetto alla scorsa edizione che accoglierà grandi e piccini, dando la possibilità alle associazioni del territorio coinvolte, di presentare le loro attività, esprimendo al meglio la loro creatività, seguendo il tema di questa nuova edizione: la favola dello “Schiaccianoci”. Un grande classico della tradizione natalizia, una storia che rievoca tematiche universali come l'amore, la bellezza, i sogni, i doni del Natale, la gentilezza e l'importanza di conservare in ogni fase della vita, il bambino che è in ognuno di noi. Non mancherà, come di consueto, la casetta in legno di Babbo Natale, che accoglierà i bambini per una magica foto in famiglia nelle giornate dedicate durante il periodo natalizio".

L’avviso è rivolto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative, laboratori, progetti ed esperienze coerenti con le finalità indicate. Il programma è aperto alla partecipazione di associazioni, comitati e altri organismi associativi operanti in ambito sociale, culturale, artistico, ludico, ricreativo ambientale, musicale, sportivo; istituti scolastici di ogni ordine e grado (dal Nido all’Università); artisti e creativi; gruppi informali;enti e servizi; ed altri soggetti non specificamente indicati. Tali soggetti sono ammessi a partecipare in forma singola o associata (sono possibili e gradite anche associazioni temporanee finalizzate alla presentazione di un progetto congiunto). I soggetti interessati a partecipare devono compilare la scheda di candidatura allegata, indicando il nome dell’attività e inserendo una breve descrizione, oltre alla fascia di età a cui è dedicata e ad eventuali esigenze aggiuntive. Il documento dovrà pervenire al Comune di Forlì, entro le ore 17.00 di domenica 6 novembre 2022, via mail all’indirizzo forlichebrilla@free-event.com e in CC a centrofamiglie@comune.forli.fc.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'organizzazione Eventi Natale (forlichebrilla@free-event.com) ai numeri 0546 061693 - 339.2202449 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12) o il Centro Famiglie (Fabiana Nannini, fabiana.nannini@comune.forli.fc.it).

Per consultare l’avviso: https://bit.ly/3giINTg