Borse di studio per neolaureati per il trentennale della scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche

C’è tempo fino al 12 aprile per candidarsi alle borse di studio promosse dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets in occasione del trentennale della scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche. L’iniziativa è sostenuta anche da importanti cooperative del territorio: Agrintesa, Caviro e "La Bcc ravennate, forlivese e imolese". Il valore di ogni borsa di studio è di 2mila euro, diretto a riconoscere i “percorsi formativi migliori, job oriented”, presentati dai giovani candidati (laureati entro il 31 marzo e nei 30 mesi precedenti) che hanno svolto i corsi di laurea nell’ambito delle facoltà universitarie previste dal bando.

La Fondazione, tramite una commissione istituita ad hoc, valuterà le domande pervenuta. I candidati idonei riceveranno la borsa di studio e avranno la possibilità di essere chiamati, entro il semestre seguente l’assegnazione, a svolgere anche un tirocinio presso le aziende co-promotrici e finanziatrici del bando. I percorsi di tirocinio sono orientati a fornire ai giovani assegnatari nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Le domande per partecipare al bando devono essere presentate entro il 12 aprile sul sito della Fondazione Giovanni dalle Fabbriche - Multifor Ets al linl https://www.dallefabbriche-multifor.it/proponi-la-tua-candidatura. Per completare la domanda è necessario inserire il proprio curriculum completo di tutte le informazioni utili a far conoscere il percorso formativo svolto.

Possono partecipare al bando i neo laureati delle facoltà di Economia e management, Scienze Statistiche, Scienze, Scienze Agro alimentari, Tecnologie Agrarie o Alimentari, in materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), in ambito tecnico gestionale, Prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e/o Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria Gestionale, Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, entro il 31 marzo 2023 e nei 30 mesi precedenti. Per maggiori informazioni: www.dallefabbriche-multifor.it. Oppure contattando la dottoressa Antonella Como della Fondazione allo 0543 22146, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o scrivendo a a.como@dallefabbriche-multifor.it.