Forlimpopoli, borse di studio per gli studenti delle superiori: come fare domanda

Borse di studio per gli studenti forlimpopolesi delle scuole superiori. Regione Emilia Romagna e il Ministero della Pubblica Istruzione hanno messo a disposizione dei fondi per borse di studio destinata a studenti di età non superiore ai 24 anni che nell'anno scolastico 2021-22 risultano iscritti alle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, al secondo e al terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale o alle tre annualità dei percorsi personalizzati degli stessi, e, ancora, all'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati frequentanti le scuole della Provincia di Forlì-Cesena privi di residenza, si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. E' requisito di accesso al contributo un Isee in Fascia 1 (da 0 a 10.632,94 euro per i quali la Regione soddisferà integralmente le domande ammissibili) o in Fascia 2 (da 10.632,95 a 15.748,78 euro, con la Regione valuterà l'opportunità di ampliare la platea dei destinatari). Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 ottobre alle 18.

La domanda si presenta esclusivamente on-line, accedendo all'apposito applicativo dal seguente indirizzo https://scuola.er-go.it . Per entrambe le borse di studio (risorse regionali e statali) l'importo sarà determinato in seguito dalla Regione sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Istruzione della Provincia di Forlì-Cesena (Giuliana Ferlito 0543/714260 - Pamela Matteucci 0543/714251 - istruzione@provincia.fc.it) oppure al numero verde regionale 800 955157 e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it