Officina e cucina “bastarda”, la nuova bottega per gli amanti della moto e dello stile di vita on the road, da Forlì alle Filippine

Un po’ officina e un po’ cucina per uno stile di vita “on the road”. Ha inaugurato domenica scorsa Bottega Bastarda, alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, un vero e proprio paradiso per gli appassionati delle moto “custom” e del buon cibo. Una formula originale - esiste qualcosa di simile a Verona - che associa le attività dell’officina meccanica, in cui il team di Bottega Bastarda personalizza le moto dei clienti trasformandole in pezzi unici, a un nuovo locale per gli amanti della cucina romagnola rivisitata, la Bastarda Kitchen, ristorante e café aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica (chiuso il martedì) con una attenzione particolare alla stagionalità dei prodotti del territorio.

Nella nuova sede che ha da poco aperto i battenti c’è anche un grande spazio dedicato allo store, con accessori e abbigliamento per riders. In pratica, i clienti che lasciano la moto in officina per le lavorazioni, nel frattempo possono fare colazione con la torta “fatta in casa” o pranzare con le polpette della chef Francesca. L’idea nasce dai due soci fondatori, Emiliano Casadei Turroni e Matteo Cardelli, ai quali si è unito in questa nuova avventura Alessandro Solfrini, che in precedenza gestivano la sede di via Malguaia a San Martino in Strada, aperta nel 2013 ma adibita solo a officina, e che quest’anno hanno deciso di investire nella nuova sede di viale Bologna 277, con uno staff di dieci persone, che comprende un primo parcheggio di mille metri quadri per le moto, un secondo di 2 mila per le auto e l’officina e con oltre 2 mila metri quadri di parco, “nel quale il prossimo anno abbiamo intenzione di aprire un grande locale estivo”, spiega Emiliano. Nel dehors, inoltre, nel corso dell’anno sono previsti eventi e iniziative.

“Ci siamo ispirati a modelli esistenti all’estero - continua il titolare - mentre in Italia un locale come il nostro non c'è. Abbiamo cercato di potenziare l’attività di officina che portiamo avanti da anni, affiancando un locale adibito a ristorazione che rispecchi la stessa cura e passione per una lavorazione che possiamo definire artigianale e un punto vendita specializzato con accessori di alta gamma”. Si parte alle 8 del mattino con la colazione a base di croissant di propria produzione, riempiti al momento, e si finisce con la cena-aperitivo intorno alla mezzanotte, con orario continuato.

I clienti della Bottega Bastarda si concentrano per lo più nel Nord Italia ma sono presenti anche all’estero, in particolare in Belgio, Spagna e Francia ma anche in India e Filippine. “Nella nostra idea, abbiamo voluto riprendere il concetto di bottega romagnola, rilanciandolo in chiave contemporanea - conclude Emiliano - per gli appassionati di motociclette fuori dagli schemi, dalle BMW alle Harley Davidson, dalle Scrambler alle Café Racer, con uno stile ibrido a metà tra l’industrial e il vintage”.

