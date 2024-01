Gli effetti dei botti sugli animali: Luna scappa via impazzita, viene salvata grazie a due ragazze

Poteva finire molto male per Luna, magari investita da un'auto o da un treno, oppure portata via visto che è un cane di razza, e, invece, il caso ha voluto che tutto finisse nel migliore dei modi. Luna è una Shiba Inu di 5 anni, intelligente, fedele e molto tenera. A portarla fuori il 31 dicembre, intorno alle 16, come tutti i pomeriggi, è stato Gabriele Bentivogli che abita a Case Lago, tra Forlimpopoli e la Panighina. "Come sempre sono uscito col mio cane per andare a fare un giro in un bel parco che c'è vicino a casa mia - spiega al telefono - visto che a lei piace molto correre, quando non ci sono altri cani o persone tolgo il guinzaglio per lasciarla libera. Lei corre un po' di qua e di là e poi, dietro al mio fischio, mi viene dietro".

Il problema è sorto quando da una casa lì vicino hanno fatto scoppiare i botti di Capodanno in anticipo. "Luna, come impazzita, è corsa via e non l'ho più vista. Ho chiamato subito mia moglie che mi ha raggiunto. Abbiamo fatto su e giù per la ferrovia con il timore che passasse un treno e la investisse. Io pensavo che a un certo punto, passata la paura, spuntasse fuori. Invece nulla. Non c'era più. Allora, mia moglie ha chiamato sua zia, per chiedere se, con il binocolo, vedeva qualcosa nei campi. Ma niente, era come se si fosse volatilizzata", spiega.

E infatti lì non c'era più perché dopo un'ora circa l'hanno trovata in piazza a Forlimpopoli, a 3 chilometri dal luogo in cui si è persa, che vagava da sola e impaurita. A trovarla sono state due ragazze che, con grande destrezza, sono anche riuscite a prenderla e a metterla in auto. Poi hanno iniziato a chiedere in piazza se qualcuno sapeva di chi potesse essere quel cane. Ma nessuno lo sapeva. A quel punto i giochi potevano sembrare chiusi. Le ragazze, pur ben intenzionate, non avendo trovato il proprietario, avrebbero potuto andar via con il cane di razza e Luna non sarebbe più tornata dal suo padrone. Invece, il caso ci ha messo lo zampino e le ragazze si sono fermate al bar "Berna 68" in viale Matteotti.

E proprio in quel bar hanno fatto l'ultimo tentativo chiedendo se qualcuno conosceva il padrone di un cane così e così... Al tavolo c'era la cugina della moglie di Gabriele Bentivogli che, conoscendo Luna, ha detto subito che assomigliava tanto a un cane conosciuto. Ha chiamato davanti alle ragazze Gabriele che l'ha subito informata del fatto che Luna era scappata e non la trovavano più. Così le due ragazze hanno consegnato il cane alla donna e Luna è potuta tornare a casa sua. "Era un po' impaurita anche quando l'abbiamo riabbracciata - racconta Gabriele - ma subito dopo ha iniziato a scodinzolare. Forse non ci credeva più nemmeno lei di poter tornare a casa. Un grazie fortissimo a quelle due ragazze che, non so nemmeno il loro nome, ma sono state molto brave e sensibili".