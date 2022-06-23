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Giovedì, 23 Giugno 2022
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse
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Cronaca

Tutti i bravissimi del Liceo Scientifico, con le medie più alte ed esatte al centesimo

Il Liceo, in occasione del bilancio di fine anno aveva diffuso dei dati parzialmente non corretti, in quanto i dati dei voti erano stati arrotondati alla cifra intera senza l'indicazione del decimale. La stessa scuola rimanda ora i dati corretti.

Redazione 23 giugno 2022 13:02

Sono 330 gli studenti del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" che da mercoledì hanno iniziato con l'esame di maturità. Da via Aldo Moro sono stati comunicati gli esiti degli scrutini riguardante l'anno scolastico 2021-2022 dalle prime alle quarte. Per quanto riguarda le prime, 251 ragazzi sono stati ammessi all'anno successivo con la piena sufficienti, in 54 con la sospensione del giudice, mentre dovranno rifrequentare la prima in 11. Capitolo seconde classi: 274 promossi, 68 con il 6 affiancato dall'asterisco e 11 bocciature. Sono 197 gli studenti di terza promossi, mentre 61 coloro che dovranno sostenere la prova di riparazione e sei coloro che dovranno rifrequentare l'anno. Sono 216 gli studenti di quarta ammessi con la piena sufficienza, 4 i bocciati, mentre 27 devono fare i conti col giudizio sospeso.

Il Liceo, in occasione del bilancio di fine anno aveva diffuso dei dati parzialmente non corretti, in quanto i dati dei voti erano stati arrotondati alla cifra intera senza l'indicazione del decimale. La stessa scuola rimanda ora i dati corretti.

Classi prime 

Classe:    1Q    QUADRIENNALE                        
ANGUSTI    SIMONE    1Q                8,27        
BARDI    GABRIELE    1Q                9,18        
BETTI    GIORGIO    1Q                8,64        
FEDRIGA    GIULIA    1Q                8,00        
GIUNCHI    FEDERICA    1Q                8,00        
INGANNATO    ELENA    1Q                9,18        
LAGHI    GAIA    1Q                8,09        
LAGHI    LINDA    1Q                8,82        
MALPEZZI    SOFIA    1Q                8,55        
NANNI    MARIA    VITTORIA    1Q            8,36            8,36    
OLIVUCCI    LUCIA    1Q                8,64        
PAGLIARI    BIANCA    1Q                8,73        
POGGI    RODRIGUEZ    ANDREA    1Q            8,36            8,36    
PRATI    RICCARDO    1Q                8,09        
SCOZZOLI    FRANCESCO    1Q                8,82        
UGOLINI    LUDOVICA    1Q                8,09        
VALENTINI    MATTIA    1Q                8,82        
                
Classe:    1B    SCIENTIFICO                     
ALDINI    EMMA    1B                8,18        
BONETTI    ELISA    1B                8,27        
CARROLI    MATILDE    1B                8,18        
NERI    AGATA    1B                8,27        
PETRINI    ALESSIA    1B                8,91        
POLIDORI    GIADA    1B                8,73        
                
Classe:    1D    SCIENTIFICO                        
BALDACCI    SELAM    1D                8,00        
BASSI    ALBERTO    1D                9,36        
BILLI    CATERINA    1D                8,00        
BONADONNA    GIULIA    1D                9,00        
CAPRIOLO    ELENA    1D                9,36        
DOCI    ELISSIA    1D                8,09        
FABBRI    DAVIDE    1D                9,64        
FLAMIGNI    MARYAM    1D                8,64        
GELLI    GIADA    1D                8,27        
LIOTTA    CHRISTIAN    1D                8,45        
ROSSI    LEO    1D                8,82        
SALVETTI    ALESSIA    1D                8,64        
SURDO    LARA    1D                8,82        
VALDINOCI    LORENZO    1D                8,55        
VENTURI    VIOLA    1D                8,09        
VERDI    DAVIDE    1D                8,91        
VERSARI    EMMA    1D                8,64        
                
Classe:    1G    SCIENTIFICO        
     
AMADEI    SOFIA    1G                8,18        
BALDASSARI    MATTEO    1G                8,18        
BENEDETTI    ANDREA    1G                8,36        
BOATTINI    AGNESE    1G                8,36        
CICOGNANI    CAMILLA    1G                8,64        
CORTESE    LAVINIA    1G                8,45        
GARAVINI    GINEVRA    1G                8,55        
GRIFONI    MAIA    1G                8,55        
PANTOLI    CECILIA    1G                8,36        
TESEI    MELISSA    1G                8,00        
TORINO    LUCREZIA    1G                8,18        
TRAMONTI    GAIA    1G                8,18        
ZUCARO    EMMA    EVANGHELIA    1G                8,82    
                
       
Classe:    1I    SCIENTIFICO          
BALZANI    CHIARA    1I                8,55        
CAMPANA    ADELE    1I                8,55        
CAMPORESI    CESARE    1I                8,45        
CASADEI    ALICE    1I                8,00        
CICOGNANI    CHIARA    1I                9,36        
DALMONTE    GIULIA    1I                8,64        
GREGORI    VERA    1I                8,73        
LOMBARDI    FEDERICO    1I                8,00        
MAZZAVILLANI    FRANCESCO    1I                8,27        
MEME'    ILARIA    1I                8,82        
MINI    STEFANO    1I                8,18        
RAVAGLIOLI    MANUEL    1I                8,27        
SOLDA'    BIANCA    1I                8,09       
                
       Classe:    1ASA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
             
AMADUCCI    CECILIA    1ASA                8,36        
BILLI    RACHELE    1ASA                8,45        
BOTTI    ALESSANDRO    1ASA                8,45        
CAPELLI    LUDOVICA    1ASA                8,18        
CICOGNANI    CHRISTOPHER    1ASA                9,27        
FABBRI    MARTINA    1ASA                8,00        
GAETANI    SARA    1ASA                8,36        
NERI    LUCREZIA    1ASA                8,55        
VANICELLI    FILIPPO    1ASA                8,09        
                
Classe:    1CSA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
                
SCOZZOLI    TOMMASO    1CSA                8,00        
TASSINARI    FILIPPO    1CSA                8,45        
                
Classe:    1ESA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
                
CASADEI    MAYA    1ESA                8,09        
DEACU    CEZAR    IOAN    1ESA                8,00    
FRABOLINI    ENEA    1ESA                8,09        
MARIANNINI    CATERINA    1ESA                8,18        
NERI    FEDERICO    1ESA                8,00        
PARISI    LUCIA    1ESA                8,18        
                
Classe:    1HSA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
                
CAMPORESI    AMALIA    1HSA                8,18        
CAMPRINI    MATTEO    1HSA                8,18        
CINELLI    MICHELA    1HSA                8,00        
GUGNONI    MATTEO    1HSA                8,00        
MJEDA    MARILENA    1HSA                8,36        
PAOLINI    GRETA    1HSA                8,00        
RUSTIGNOLI    FRANCESCO    1HSA                8,18        
SIMPSON    NICOLE    1HSA                8,09        
SPAGNOLI    DAMIANO    1HSA                8,36        
                
Classe:    1LSA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
                
BOSCHI    ELISA    1LSA                8,36        
CAMPRINCOLI    ANDREA    1LSA                8,73        
DE    LUCIA    ILARIA    1LSA                8,27    
DI    NAPOLI    ALESSANDRA    1LSA                9,36    
ERCOLANI    GIOVANNI    1LSA                9,09        
MALMESI    ANDREA    1LSA                9,09        
MENGOLINI    NICOLO'    1LSA                8,00        
MIROTTO    VIOLA    1LSA                8,09        
TOMINA    CEZAR    1LSA                8,45        
TRAVERSO    SIMONE    1LSA                8,45        
                
Classe:    1MSA    SCIENTIFICO    APPLICATE    
                
CASTELLUCCI    FILIPPO    1MSA                9,09        
CAVALLUCCI    MATILDE    1MSA                8,73        
MALPEZZI    FEDERICA    1MSA                9,36        
MILAZZO    OLGA    MARGHERITA    1MSA                8,55    
SHAMETAJ    GABRIEL    1MSA                8,36        
TEDALDI    LUCA    1MSA                8,27        
VALBONESI    CAMILLA    1MSA                9,00        

Classe:    1F    SCIENTIFICO        sportivo
                
ACCORSI    SIMONE    1F                8,00        
BERNABINI    FEDERICO    1F                8,00        
BRUNELLO    GIULIO    1F                8,00        
CASTORRI    AGNESE    1F                8,4        
CORTESI    ELISA    1F                8,6        
FABBRI    MARIA    GIOVANNA    1F                8,6    
FRANCO    LUCA    1F                8,2        
GOLFARELLI    NICOLO'    1F                9,1        
GRILANDA    FRANCESCO    1F                8,2        
MONACO    CHIARA    1F                8,00        
RAVAIOLI    FRANCESCO    1F                8,00        
SCHIUMARINI    CATERINA    1F                8,00        

Classi seconde

Classe:    2Q    QUADRIENNALE    
            
BACCI    GIOELE    2Q                9,23    
BRANZANTI    SOFIA    2Q                8,15    
CANALI    ELEONORA    2Q                8,31    
CASADEI    CLARETTA    2Q                8,23    
CASADEI    PIETRO    2Q                8,15    
COLETTI    UMBERTO    2Q                9,08    
CROCIANI    CRISTIANO    2Q                9,46    
DI    BACCO    VITTORIO    2Q        
HUANG    DENIS    2Q                9,08    
KOTI    ENIA    2Q                8,54    
LAMBRUSCHI    MATTEO    2Q                8,38    
LANZI    AGNESE    2Q                9,31    
OLIVETTI    ARTURO    2Q                8,62    
PETRINI    MARIA    SOLE    2Q        
PIERICH    VICTORIA    2Q                8,46    
SGUBBI    ANITA    2Q                8,46    
SUGHI    CECILIA    2Q                9,08    
VERSARI    MARGOT    2Q                9,08    
ZANFINI    ELENA    2Q                8,08    
            
Classe:    2B    SCIENTIFICO    
            
CHIEFFO    MARIA    CHIARA    2B        
FABBRI    ALICE    2B                9,18    
FLAMINI    ELENA    2B                8,64    
GARAVINI    MARGHERITA    2B                9,36    
MARGHERITINI    ELENA    2B                8,73    
MEDRI    ANNA    2B                8,36    
MILANDRI    CATERINA    2B                8,55    
MINATI    FILIPPO    2B                9,55    
MUSSOLINI    MATTEO    2B                8,55    
RAVAIOLI    SOFIA    2B                8,36    
TURONI    IRENE    2B                9,00    
VIANELLO    ANNA    2B                8,09    
            
Classe:    2D    SCIENTIFICO    
            
ALTINI    BEATRICE    2D                8,18    
GUARINI    MATTEUCCI    GIACOMO    2D        
LAZRI    ENEA    2D                9,18    
LOMBARDI    CATERINA    2D                8,73    
LUCCARONI    LETIZIA    2D                8,55    
MARTINELLI    ILARIA    2D                9,09    
ZHOU    MEI    JIAYUN    2D        
Classe:    2G    SCIENTIFICO    
            
BISERNI    ANNA    2G                8,00    
BRESCIANI    EVA    2G                8,00    
CASADIO    ELEONORA    2G                8,82    
LIVERANI    GIADA    2G                9,18    
MAMINI    MARCELLO    2G                9,27    
PIZZA    ALBERTO    2G                8,73    
SEDIOLI    ANDREA    2G                9,18    
SEDIOLI    MARTINA    2G                8,27    
TEDALDI    EMANUELE    2G                8,45    
TITI    VITTORIA    2G                9,09    
            
Classe:    2I    SCIENTIFICO    
            
BALESTRA    GINEVRA    2I                8,45    
BARAVELLI    RAOUL    2I                8,27    
BASTIANINI    EMMA    2I                8,36    
FERRO    DYANA    BEATRICE    2I        
GHETTI    FEDERICO    2I                9,09    
MICHELACCI    EDOARDO    2I                8,73    
MILANESI    MIRCO    2I                8,27    
NANNI    VIOLA    2I                9,18    
NISHKU    SARA    2I                8,36    
PAZZI    TOMMASO    2I                8,36    
PETRUCELLI    SARA    2I                9,09    
RICCI    DIEGO    2I                8,00    
ROSSI    LUDOVICA    2I                9,18    
SEDIOLI    ELENA    2I                9,09    
SPADA    SOFIA    2I                8,18    
VERSARI    ALESSIA    2I                8,64    
ZONTA    CATERINA    2I                8,09    
            
Classe:    2M    SCIENTIFICO    
            
BIZZO    TOMMASO    2M                10,00    
CASADEI    EMMA    2M                8,36    
CORREALE    MARTINA    2M                8,36    
FRASCA    MATTEO    2M                8,82    
MINGHETTI    BEATRICE    2M                9,36    
PIOVACCARI    EMMA    2M                8,27    
SIROTTI    SOFIA    2M                8,09    
VALLI    FEDERICA    2M                8,00    
VERZINO    FRANCESCA    2M                8,55    
            
Classe:    2ASA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
BARTOLINI    GIOELE    2ASA                8,73    
CAMERANI    LEONARDO    2ASA                8,55    
CAVALLARO    ELISA    2ASA                8,27    
CICOGNANI    GABRIELE    2ASA                8,82    
DI    VENTI    GIORGIA    2ASA        
JAMAL    PAPRI    2ASA                8,27    
MATVI    FRANCESCA    2ASA                8,36    
RIVOLA    LORENZO    2ASA                8,09    
RUVOLO    RICCARDO    2ASA                8,73    
TURCI    AGATA    2ASA                8,09    
VALERIO    MARIA    LAURA    2ASA        
            
Classe:    2CSA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
CASADEI    NOAH    2CSA                8,82    
CIANI    FEDERICA    2CSA                9,45    
MALAJ    AURORA    2CSA                8,09    
MARRA    GEMMA    2CSA                8,00    
OLKAMA    OMNIA    2CSA                8,64    
PILLANDRI    GIACOMO    2CSA                8,18    
PUSCEDDU    SOFIA    VITTORIA    2CSA        
RICCARDI    SABRINA    2CSA                8,36    
SANSAVINI    CECILIA    2CSA                8,00    
TRAMONTI    SAMUELE    2CSA                8,91    
            
Classe:    2ESA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
LI    GUANQIN    2ESA                9,09    
PATARCHI    DAVIDE    2ESA                8,45    
PIAZZA    FRANCESCA    2ESA                9,27    
SANSOVINI    NICOLA    2ESA                8,27    
SISTO    GIORGIA    2ESA                9,00    
            
Classe:    2HSA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
ATLASIK    ANGELICA    2HSA                9,18    
BALLELLI    LAURA    2HSA                8,45    
BARZANTI    MATTIA    2HSA                9,45    
BERTELLI    GIULIA    2HSA                8,45    
GARDINI    VIOLA    2HSA                8,82    
MARRI    MATILDE    2HSA                8,00    
MARTINI    FEDERICO    2HSA                8,36    
MAZZOTTI    SIMONE    2HSA                8,82    
PARINI    ALESSIO    2HSA                9,36    
PICENI    ILARIA    2HSA                9,09    
SANTORO    CRISTIAN    ARMANDO    2HSA        
ZAHID    ANASS    2HSA                8,00    
            
Classe:    2LSA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
FOSCHI    BEATRICE    2LSA                8,27    
GJIKA    SARA    2LSA                8,27    
JIANG    MARTINA    2LSA                8,91    
LIPPI    MELISSA    2LSA                9,36    
PRATI    PIER    FRANCESCO    2LSA        
SEMINARA    CARMEN    2LSA                8,18    
VALLI    SIMONE    2LSA                8,09    
VERITA'    CHRISTIAN    2LSA                8,36    
            
Classe:    2NSA    SCIENTIFICO    APPLICATE
            
BARCI    PIERLUIGI    2NSA                8,45    
CAICONTI    FRANCESCO    2NSA                8,45    
CASADEI    ALICE    2NSA                8,27    
GIUNCHI    ALESSIA    2NSA                8,64    
RICCI    AMELIA    2NSA                8,82    
RULLATI    RICCARDO    2NSA                8,82    
VITALI    NICOLA    2NSA                8,64    
            
Classe:    2F    SCIENTIFICO    
            
AMADEI    LETIZIA    2F                9,3    
COLLURA    DARIO    2F                8,00    
FACCIANI    ETTORE    2F                9,3    
VITALI    ASIA    2F                9,3    
ZOLI    MATILDE    2F                8,7    

Classi terze

Classe:    3Q        
            
CAMPRINI    MATILDE    3Q            8,77        
CAPPELLI    ANNA    3Q            8,46        
ERCOLANI    FRANCESCO    3Q            8,54        
GIAMBI    GIOVANNI    3Q            9,23        
IMBROGLINI    FEBE    3Q            8,38        
MINELLI    GIORGIA    3Q            8,15        
PAOLINI    MIRIAM    3Q            8,77        
PIOVACARI    SIMONE    3Q            9,38        
RUGGERI    LISA    3Q            8,15        
WANG    YUJIA    3Q            8,08        
            
Classe:    3B        
            
BELLINI    CLAUDIO    3B            8,25        
BIONDI    FEDERICO    3B            8,58        
CASTELLINI    GIOELE    3B            8,58        
CORBARA    MARTINA    3B            8,08        
GARELLI    LUCIA    3B            8,67        
GENTILINI    ILARIA    3B            8,5        
VALLICELLI    EMMA    3B            8,42        
VIDANARATCHIGE    APPUHAMY    ANDREA    3B            8,75    
            
Classe:    3D        
            
ALESSANDRINI    SOFIA    3D            8,42        
CORSO    SAMUELE    3D            8,5        
FAVALI    AMANDA    3D            8,33        
FRERI    MARTINA    3D            9,33        
PETETTA    MARIA    SOLE    3D            8,83    
RIGHI    FILIPPO    3D            9,33        
SCASSANO    GIUSEPPE    3D            8,25        
SOPRANI    EMANUELE    3D            8,08        
ZAULI    TOMMASO    3D            8,83        
            
Classe:    3G        
            
CICOGNANI    EDOARDO    3G            8,08        
DE    PAOLI    ALESSANDRO    3G            8,17    
DERVISHI    CHIARA    3G            8,17        
GIULIANINI    LUCIA    3G            8,83        
GORINI    SOFIA    3G            9,08        
GUGNONI    MARIA    3G            8,25        
GUIETTI    SAMUELA    3G            8,33        
PLACHESI    DIEGO    3G            8,08        
TOLFA    IRENE    3G            8,58        
VALENTI    SARA    3G            8,08        
VASUMI    TOMMASO    3G            8,08        
            
Classe:    3I        
            
CASTIGLIONI    EDOARDO    3I            8,42        
D'ERAMO    LORENZO    3I            8,83        
PANCISI    CATERINA    3I            8,25        
RAGO    LORENZO    3I            9,42        
SARTONI    GIULIA    3I            8,25        
TURONI    LETIZIA    3I            8,5        
VERSARI    NICOLA    3I            8,00        
VITALI    TOMMASO    3I            8,08        
ZAMPIGA    FEDERICA    3I            8,92        
            
Classe:    3ASA    APPLICATE    
            
D'ACAPITO    MARIA    SOFIA    3ASA            8,67    
DE    MEDIO    RICCARDO    3ASA            8,08    
FANTINI    GIACOMO    3ASA            8,5        
FAROLFI    ALESSIA    3ASA            8,08        
MARIANI    ANITA    3ASA            9,08        
MECONI    ALESSANDRO    3ASA            8,08        
PEDRIZZI    SARA    3ASA            8,83        
SINTONI    RICCARDO    3ASA            9,08        
VALENTINI    MARTINA    3ASA            8,75        
            
Classe:    3CSA    APPLICATE    
            
BALESTRI    SAMUELE    3CSA            8,25        
BRUSA    WILLIAM    3CSA            8,75        
GHETTI    CHRISTIAN    3CSA            8,75        
LUNGU    ELENA    3CSA            8,08        
MORDENTI    REBECCA    3CSA            9,08        
PALLOTTI    BEATRICE    3CSA            8,42        
PERINI    ARIANNA    3CSA            8,58        
RAVAGLIOLI    FEDERICO    3CSA            8,17        
SASSI    FIORENZO    3CSA            8,5        
SCOTTI    TOMMASO    3CSA            8,25        
TASSINARI    MARGHERITA    3CSA            9,08        
ZACCARIA    NICOLE    3CSA            8,08        
            
Classe:    3ESA    APPLICATE    
            
ADDEO    NICCOLO'    3ESA            8,08        
BREDA    ALESSANDRO    3ESA            8,17        
DI    CARLO    VIOLA    3ESA            8,33    
HONG    SHENGHUI    3ESA            8,58        
MASCIOLI    SOFIA    3ESA            8,58        
NIDAM    AICHA    3ESA            8,67        
PLAZZI    VITTORIA    3ESA            8,33        
PRISCO    SIMONA    3ESA            9,08        
            
Classe:    3HSA    APPLICATE    
            
BALZANI    MICHELE    3HSA            9,42        
BAZZOTTI    ARIANNA    3HSA            9,17        
FANTINI    LUDOVICA    3HSA            8,33        
FOSCHI    CESARE    3HSA            9,08        
LAHLIOUI    YOUSRA    3HSA            8,25        
MENGOZZI    GIACOMO    3HSA            8,83        
PIOVACARI    ANNA    3HSA            8,17        
PIRACCINI    FRANCESCO    3HSA            8,17        
SCARDOVI    SIMONE    3HSA            9,5        
            
Classe:    3LSA    APPLICATE    
            
AMADORI    ELENA    3LSA            8,08        
BAJRAMAJ    ROMINA    3LSA            8,33        
BRUSCHI    SAMUELE    3LSA            8,58        
CHIAROMONTE    ANTONIO    3LSA            9,5        
FORNASARI    NICOLA    3LSA            9,08        
GAROIA    CHIARA    3LSA            8,67        
MAZZINI    LORENZO    3LSA            8,75        
SANSAVINI    SOFIA    3LSA            8,67        
SIBONI    FILIPPO    3LSA            9,5        
TOMBA    GIORGIA    3LSA            8,67        
TUMIDEI    BENEDETTA    3LSA            8,08        
VENTURI    SIMONE    3LSA            8,33        
            
Classe:    3F        
            
BACCHI    LUCA    3F            8,42        
BRASINI    VIOLA    3F            8,17        
CAPACCI    CATERINA    3F            8,42        
CIMATTI    DIEGO    3F            8,17        
FALLACARA    ALESSANDRO    3F            9,08        
GRILANDA    CHIARA    3F            9,08        
MARSICOVETERE    LUCA    3F            8,08        
MUNARI    MICHELE    3F            8,08        
VALDINOCI    CATERINA    3F            8,5        

Classi quarte

Classe:    4B        
            
BASSI    BENEDETTA    4B            8,67        
BEVILACQUA    LINDA    4B            8,67        
BRAVI    DANIELE    4B            8,08        
FABBRI    LETIZIA    4B            8,5        
GARAVINI    PIETRO    4B            9,08        
GRAFFIETI    RICCARDO    4B            8,17        
MARCACCI    VITTORIA    4B            8,17        
MAZZI    ANITA    4B            8,58        
MONTI    FRANCESCO    4B            8,25        
PALMONI    RICCARDO    4B            8,33        
PERON    IRENE    4B            8,42        
SEVERI    BEATRICE    4B            8,5        
ZACCARONI    LUCA    4B            8,67        
            
Classe:    4D        
            
BARTOLUCCI    GIORGIA    4D            8,08        
BORRIELLO    MATTEO    4D            8,25        
CHARAF    MAJDA    4D            8,25        
FRAMBOAS    MATTEO    4D            8,83        
FUCCI    ELENA    4D            9,33        
GIAMPAOLO    GRAZIA    4D            8,58        
GIUNCHI    MARTINA    4D            9,17        
GORDINI    JULIAN    4D            8,58        
GOZZI    MATTEO    4D            8,58        
GUARDIGLI    RICCARDO    4D            8,17        
LAZRI    CHIARA    4D            8,25        
LENSI    FRANCESCA    4D            9,08        
MALMESI    LUCA    4D            8,83        
PASCALI    ALESSIA    4D            8,08        
RAVAIOLI    RACHELE    4D            9,83        
TASSINARI    SOFIA    4D            8,58        
            
Classe:    4G        
            
BALZANI    NICOLO'    DOMENICO    4G            9,08    
FABBRI    MARIA    SOFIA    4G            9,25    
GUARNERI    GIORGIA    4G            8,92        
IACONO    MARTA    4G            8,58        
MEGLIO    LEONARDO    4G            8,25        
NEGRO    FRANCESCA    4G            8,25        
PARINI    GIADA    4G            8,5        
PEDRAZZOLI    SARA    4G            8,25        
SATANASSI    NICOLA    4G            8,17        
VALBONESI    MARIASOLE    4G            8,08        
ZACCARINI    SOFIA    4G            9,67        
ZANMATTI    FRANCESCA    4G            8,67        
            
Classe:    4I        
            
BALDINI    FEDERICA    4I            8,83        
BARTOLETTI    GIULIA    4I            9,08        
BOMBARDI    SOFIA    4I            9,25        
BONAGURI    PAOLO    4I            8,33        
CALABRESE    FRANCESCA    4I            8,00        
FABBRI    ANNA    4I            9,08        
FABBRI    MATTEO    4I            8,17        
FABBRI    NICOLE    4I            8,67        
FANTINI    MARTINA    4I            8,08        
GAETANI    MATTEO    4I            9,75        
GODOLI    LUCIA    4I            8,92        
LIPPI    ELIA    4I            8,5        
LUCCARONI    GIACOMO    4I            8,08        
MONTANARI    MARGHERITA    4I            8,58        
PORTICI    MARIKA    4I            9,08        
RAGGI    GIACOMO    4I            9,58        
VELLINI    CECILIA    4I            8,58        
ZAMMARCHI    EMMA    4I            8,83        
            
Classe:    4ASA    APPLICATE    
            
D'ACAPITO    DANIELE    4ASA            8,67        
GENTILINI    JENNYFER    4ASA            8,08        
GIANOTTI    GIULIA    4ASA            8,25        
MONTI    ANDREA    4ASA            8,08        
MONTI    GIULIA    4ASA            8,08        
PALMIERI    SILVIA    4ASA            8,5        
PIVI    RICCARDO    4ASA            9,08        
RINALDINI    SARA    4ASA            8,08        
SCOCCIMARRO    ANNA    4ASA            8,42        
TRERE'    FILIPPO    4ASA            8,75        
            
Classe:    4CSA    APPLICATE    
            
BAGNARA    LUCA    4CSA            9,08        
BATTISTINI    MATTIA    4CSA            8,92        
CRESCENTI    AGNESE    4CSA            9,5        
FABBRI    LUCA    4CSA            8,17        
GARDINI    ALESSANDRO    4CSA            8,42        
GNANI    FILIPPO    4CSA            9,75        
GREPPI    FILIPPO    4CSA            8,42        
MATTEUCCI    MARIA    ESMERALDA    4CSA            8,83    
MEDRI    MATILDE    4CSA            8,5        
NANNI    SOFIA    4CSA            8,92        
OUAKANI    SOHAIB    4CSA            9,08        
PACI    NICHOLAS    4CSA            8,42        
POLIZIANI    CECILIA    4CSA            9,25        
PRANDINI    MADDALENA    4CSA            8,67        
ROSSI    LORENZO    4CSA            8,08        
SAMMITO    MATTEO    4CSA            8,25        
SPACCINI    ETTORE    4CSA            8,67        
ZHU    JESSICA    4CSA            8,42        
            
Classe:    4ESA    APPLICATE    
            
ANGELOVA    ISABELLA    HRISTOVA    4ESA            8,17    
BAZZOCCHI    BEATRICE    4ESA            8,00        
BELLINI    GIACOMO    4ESA            8,08        
BERTACCINI    TOMMASO    4ESA            9,33        
BIANCHI    BEATRICE    4ESA            8,33        
BRUNI    RICCARDO    4ESA            10,00        
LELLI    GIULIA    4ESA            8,83        
MAMI    MARTINA    4ESA            8,58        
RAVAIOLI    MARTINA    4ESA            8,33        
SPAGNOLI    MARCELLO    4ESA            9,58        
ZENG    SOFIA    4ESA            9,33        
ZOZZI    GIACOMO    4ESA            8,42        
            
Classe:    4HSA    APPLICATE    
            
BAZZOCCHI    ALESSANDRO    4HSA            8,00        
BULGARELLI    MARCO    4HSA            8,33        
FACCETTA    MARTINA    4HSA            8,33        
GARDELLI    LEONARDO    4HSA            8,42        
MIGGIANO    SARA    4HSA            8,33        
PEDRETTI    TOBIA    4HSA            9,08        
RAVAIOLI    ALESSANDRO    4HSA            8,17        
RONDONI    REBECCA    4HSA            8,58        
SPADONI    ARIANNA    4HSA            8,17        
TASSINARI    SABRINA    4HSA            9,17        
TRAMONTI    DANIELE    4HSA            8,33        
VENTRE    BENIAMINO    4HSA            8,42        
ZOLI    GIULIA    4HSA            9,17        
            
Classe:    4LSA    APPLICATE    
            
BARTOLETTI    ELEONORA    4LSA            8,17        
BASTIANINI    ALEX    4LSA            9,08        
BOSCHI    ALICE    4LSA            8,42        
FABBRI    LORENZA    MARIA    4LSA            9,25    
FOSCHI    FEDERICO    MERCURIO    4LSA            8,08    
GALLINA    LAURA    4LSA            8,33        
GUIZZARDI    FRANCESCO    4LSA            8,25        
MONTI    FILIPPO    4LSA            8,17        
TOSCHI    MATILDE    4LSA            9,25        
TOSTI    FILIPPO    4LSA            8,75        
            
Classe:    4F        
            
BRICCOLANI    MARCO    4F            8,58        
GASPARI    GIUSEPPE    4F            9,17        
GIULIANI    MARGHERITA    4F            8,42        
IACHETTA    GIOVANNI    4F            8,67        
 

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Redazione 23 giugno 2022 13:02
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