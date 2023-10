Bretella di Vecchiazzano, procedono i lavori: collegamento pronto per l'estate 2024

Procedono spediti i lavori di realizzazione della nuova strada comunale di collegamento tra via Veclezio e via del Partigiano, nella zona ad ovest di Vecchiazzano.

Dopo le opere di movimentazione della terra, scavo e stabilizzazione a calce per la formazione delle strutture stradali, in questi giorni si stanno ultimando i lavori di costruzione dei manufatti di tombinamento del Rio Cozzi, nelle intersezioni con la nuova strada. Proseguono da parte di Hera anche i lavori di rinnovamento delle reti gas e acqua. Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per l’estate 2024.

La nuova strada

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada tra via Veclezio e via del Partigiano, con uno sviluppo di circa 2 chilometri e 200 metri. Nel primo tratto di 150 metri il percorso sarà realizzato in allargamento della sede di via Mangella per poi proseguire, in sede propria, verso la via Tomba in corrispondenza della quale sarà realizzato un incrocio a “T”. Quindi è previsto il potenziamento della sede esistente di via Tomba per circa 400 metri e poi, lasciata la vecchia strada, si prosegue in direzione nord incrociando la via Del Tesoro e la via Castel Latino per innestarsi sulla via Benini dove è previsto uno svincolo a rotatoria di 25 metri di raggio esterno. Oltre alla predisposizione della nuova infrastruttura sarà realizzato anche un breve tronco di strada quale prolungamento della via Bourges. La futura strada ha come obiettivo primario quello di alleggerire il traffico nel centro abitato di Vecchiazzano, intercettando e convogliando i flussi veicolari diretti all'area artigianale di via Bourges e quelli delle vie Veclezio e del Tesoro.