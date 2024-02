Per difendere i ponti, arrivano due briglie sperimentali per bloccare tronchi e plastiche durante le piene

Per la gestione delle piene dei fiumi forlivesi sono prossime alla realizzazione delle cosiddette “briglie selettive”. Ne verranno realizzate due, una sul Ronco, nei pressi del termine della pista dell'aeroporto, e l'altra pochi metri dopo la confluenza tra il Montone e il Rabbi, in zona Parco Urbano. Si tratta di strutture già utilizzate specialmente per i corsi d'acqua alpini, ma che rappresentano una sperimentazione per quelli appenninici dell'Emilia-Romagna. Per ora ne è stata realizzata solo una a Cesena da pochi mesi.

Le due strutture, poco impattanti dal punto di vista ambientale, hanno lo scopo di trattenere il grosso quantitativo di tronchi, ramaglie, ma anche molta plastica, che vengono trasportati dalle piene. I tronchi, in particolare, finiscono in questa sorta di “rete”, non danneggiando le strutture edili, i ponti prima di tutto. L'installazione prima della passerella del Guado Paradiso, quella che si trova al Parco Urbano, avrebbe impedito, probabilmente, la sua distruzione, la seconda nel giro di pochi anni, che è avvenuta per una piena dello scorso dicembre, dopo che aveva retto perfino all'alluvione.

Le “briglie selettive” saranno realizzate mediante due appoggi sulle sponde che tengono tesi cavi in acciaio in orizzontale, senza la maglia verticale, ma con un sostegno centrale per farle reggere alla forza dell'acqua quando il fiume scorre in piena. Lo scopo è appunto trattenere detriti e materiale cosiddetto “flottante”, vale a dire tronchi e grossi oggetti che fluiscono con il fiume.

“L'intervento era già previsto prima dell'alluvione e la sua realizzazione si è fermata proprio a causa dell'alluvione, se no ci sarebbero già state. Dopo aver realizzato quella di Cesena sul Savio, nella primavera realizzeremo le due sul Ronco e sul Montone-Rabbi”, spiega Fausto Pardolesi, tecnico dell'Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che aveva annunciato l'intervento nel corso dell'ultima commissione comunale di indagine sull'alluvione. Il costo delle strutture è di circa 90mila euro ciascuna. Con esse si spera di risolvere il problema del grande materiale legnoso che anche nelle ultime occasioni si è depositato sotto le arcate dei principali ponti della città.