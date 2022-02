"Brividi" da Sanremo al Liceo classico: ma a Forlì sono di freddo a causa delle aule gelate

Non si placa la protesta degli studenti del Liceo Classico "Morgagni" sulle storiche difficoltà di riscaldamento dei piani più alti della scuola. La questione era tornata alla ribalta con cartelli che vengono affissi dentro l'istituto e con una recente manifestazioni di studenti in piazza Ordelaffi in cui si è posto il tema all'opinione pubblica. In diversi studenti spiegano di portarsi coperte da casa per passare le tante ore al banco. Lunedì mattina il rientro alle aule dopo il ponte della Madonna del Fuoco, con tre giorni invernali di chiusura dell'istituto e di conseguenza dell'impianto di riscaldamento, non è stato dei migliori, con la "solita" accoglienza fatta di aule gelate. Gli studenti hanno così esposto cartelli di protesta sui muri vicino all'ingresso dell'istituto. Non senza un pizzico di ironia: se, infatti, "Brividi" è da due giorni la principale colonna sonora degli italiani, la canzone vincitrice al Festival di Sanremo di Mahmood e Blanco al Liceo classico forlivese ha preso tutt'altro significato e i "brividi" brividi di freddo a causa del freddo in classe. Un modo ironico e simpatico per richiamare l'attenzione su un problema molto sentito da centinaia di studenti.