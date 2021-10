Bruno Molea e Viviana Neri nel coordinamento nazionale del Forum Terzo Settore

Due forlivesi nel coordinamento nazionale del Forum Terzo Settore: si tratta di Bruno Molea, eletto quale presidente della Federazione italiana degli enti sportivi, culturali e di turismo sociale, e di Viviana Neri, già presidente di Aics Emilia Romagna che, nell’organismo nazionale, rappresenta proprio l’Associazione italiana cultura sport. L’elezione è avvenuta mercoledì sera a Roma nel corso dell’assemblea elettiva del Forum nazionale del Terzo Settore che ha scelto come Portavoce Veronica Pallucchi, vice presidente di Legambiente: la Pallucchi succede a Claudia Fiaschi. Per la Romagna, territorio che al Terzo Settore ha sempre dato tanto, una rappresentanza di tutto riguardo.

Molea, anche presidente di Aics – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – sedeva nel Coordinamento nazionale del Forum già nel quadriennio precedente, è poi membro del Consiglio nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre che presidente della Confederazione internazionale dello sport amatoriale e da due mandati è alla guida di Fictus, federazione degli enti sportivi, culturali e turistici. Neri, ex assessore al Lavoro per la Provincia di Forlì-Cesena e fondatrice dell’associazione "Con…Tatto" impegnata nelle carceri di Forlì, guida il comitato regionale di Aics dal 2017 ed è stata anche vice presidente nazionale della Conferenza volontariato e giustizia. Con lei, Aics siede direttamente nel Coordinamento del Forum. Insieme, rappresenteranno le istanze del volontariato e della promozione sociale impegnati nello sport, nella cultura e nel turismo sociali – importanti leve di coesione e di pari opportunità.

La riconferma del ruolo di Molea e l’ingresso per la prima volta di Aics direttamente nel Coordinamento attraverso Neri, già membro della Consulta Istruzione del Forum, “offre una garanzia di continuità rispetto al lavoro già fatto nell’ambito della promozione sportiva e sociale - commentano Neri e Molea -: restiamo al fianco delle tante associazioni di promozione sportiva, sociale e culturale in un momento di cambiamento che vede al centro problematiche importanti legate al mondo del lavoro sportivo, alle povertà educative, all’isolamento sociale. Tutti temi che ci hanno visto impegnati in prima linea nel quadriennio precedente, e che ci vedranno impegnati ancora nel segno della continuità. Esprimiamo poi soddisfazione per la nomina di Vanessa Pallucchi, scelta tra le risorse interne al Forum e che saprà proseguire il lavoro fatto fino ad ora ben conoscendo il patrimonio di relazioni attivate e di strada fatta: alla neo portavoce, il nostro sostegno".