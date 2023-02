Commercio, si spegne l'insegna dello storico negozio di materiali elettrici: "I tempi sono cambiati"

Chiuderà a marzo, dopo quasi quarant’anni di attività, lo storico negozio di materiali elettrici Bucci di viale Bolognesi. Una storia iniziata con Roberto Bucci e con la moglie Mirna nel 1987 e portata avanti con dedizione e passione. Nel negozio al dettaglio, che si trova nella prima periferia della città, si poteva trovare la prolunga elettrica fatta su misura o portare a riparare un piccolo elettrodomestico, anziché buttarlo e sostituirlo, con una cura delle piccole cose tipica di un commercio, spesso a conduzione famigliare, che sta via via scomparendo.

Una chiusura che è l’ennesimo esempio di come stia cambiando il volto del commercio forlivese, che vede progressivamente le piccole botteghe storiche - piccole nelle dimensioni ma non nella professionalità - soppiantate da grandi catene e realtà che operano su larga scala.

“Il lavoro non manca - dice Laura, la figlia, che sedici anni fa ha iniziato ad affiancare i genitori e che ora ha deciso di cedere l’attività -, questa è stata piuttosto una scelta di vita. I miei gestiscono il negozio dal 1987 e io sono cresciuta qui. Ho cominciato ad aiutare i miei genitori subito dopo la scuola, come passatempo, ma alla fine mi sono appassionata”. Poi è arrivata la pandemia e la situazione si è complicata.

“Questi ultimi anni sono stati difficili a causa del Covid - racconta Laura -, poi c’è stato l'aumento dei prezzi e la guerra, con la merce che arrivava con tempi lunghissimi. Però abbiamo stretto i denti e ci siamo rimboccati le maniche. Ma adesso che la mamma si è guadagnata la pensione abbiamo deciso di chiudere. Non è stata una scelta facile, soprattutto per i miei genitori che hanno dedicato la vita a questo negozio. La speranza è quella di trovare qualcuno interessato a rilevare l’attività”. E, nel frattempo, tante sono state le dimostrazioni di affetto arrivate dai clienti storici che hanno appreso della chiusura. “Con loro si era creato un rapporto quasi famigliare - dice Laura - vogliamo ringraziarli per la fiducia che ci hanno dimostrato in questi anni”.