Benessere in tv: su Rai 1 si parlerà delle patologie del fegato con il professor Paolo Muratori

Sabato, a partire dalle ore 10,30, su Rai 1, il professor Paolo Muratori, direttore della Unità Operativa di Medicina Interna degli ospedali di Forlì e Santa Sofia e Professore associato di Medicina Interna all’Università di Bologna, (Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita), parteciperà al programma "Buongiorno benessere", condotto dalla giornalista Vira Carbone, che si è avvalsa del supporto ufficio stampa in loco di Tiziana Rambelli. Il professor Muratori parlerà in trasmissione di patologie del fegato.

I temi di ricerca sviluppati dal prof Muratori nel corso degli anni hanno riguardato, in particolare modo, la patologia autoimmune del fegato (Epatite Autoimmune e Colangite Biliare Primitiva) e le epatopatie croniche virali (Epatite B e C), la cirrosi epatica e le sue complicanze. In questi anni ha sviluppato numerose collaborazioni nazionali e internazionali (Stati Uniti, Inghilterra, Turchia, Svezia) che hanno portato a pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale.

Muratori partecipa attivamente ad editorial board di numerose riviste di Gastroenterologia, Epatologia, Medicina Interna ed Immunologia indicizzate e dotate di impact factor (Frontiers in Medicine, Biomed Research International, Currente Gene Therapy, Canadian Journal of Gastroenterology, World Journal of Hepatology, International Journal of Autoimmune Disorders & Therapy, Gastroenterology Insights). E’ Referee per numerose riviste di Medicina Interna, Epatologia, Immunologia, Gastroenterologia.