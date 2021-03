Buoni spesa, boom di richieste: quasi 500 domande in meno di quattro giorni

Si è chiuso alle 24 di domenica l'ultimo avviso, in ordine di tempo, relativo all'erogazione di buoni spesa. "In totale, le richieste pervenute dal 25 al 28 febbraio sono 485 di cui 399 presentate online in maniera autonoma dagli utenti e 86 presentate tramite supporto telefonico dell’operatore", rende noto l'assessore alle politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari.

"Siamo felici che ancora una volta questo strumento abbia intercettato i bisogni delle nostre famiglie - prosegue Tassinari -. I buoni spesa sono facili e immediati da utilizzare e riescono a soddisfare, in maniera semplice e veloce, le richieste legittime e primarie di famiglie e persone in condizioni di comprovato disagio economico. Valuteremo, all'esito della distribuzione delle risorse del bando, se riaprire l’avviso e/o ampliare la platea dei beneficiari andando a intercettare situazioni economiche differenti ma altrettanto fragili".