Burrasca nel Forlivese, crollano diversi alberi: serie di interventi dei Vigili del Fuoco

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato il Forlivese sono all’origine di un crollo di un albero nel piazzale di un’azienda in via Copernico, sfiorando un’auto in sosta. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Ma il personale del 115 è stato impegnato in altri interventi in tutto il territorio per rami pericolanti. E in serata i pompieri hanno operato anche in via Fermi per il crollo di un altro albero, a pochi centimetri da una vettura. Anche in questo caso nessun ferito. L’intensificazione della perturbazione in corso sull’Adriatico ha prodotto forti venti di burrasca, ma anche precipitazioni diffuse sul territorio regionale.