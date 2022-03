Pullman per il San Domenico in piazza Saffi, il sindaco: "Saranno poche decine, ben vengano i turisti in piazza"

Si parte con le grande mostra al San Domenico, la 17° targata Fondazione Cassa dei Risparmi. Sabato l'anteprima e domenica l'apertura al pubblico. E in occasione della mostra "Maddalena. Il mistero e l'immagine", dal 27 marzo al 10 luglio sono consentite ai pullman turistici le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri in piazza Saffi. Lo rende noto un post sui canali social dei servizi turistici del Comune. Lo scopo è quello di far approdare parte dei turisti in piazza Saffi, così da aprire un itinerario di visita che includa non solo l'area intorno al San Domenico.

I pullman turistici che accompagnano i visitatori alla mostra potranno effettuare le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri in Piazza Saffi, di fronte al chiostro di San Mercuriale. In tal senso i bus dovranno arrivare in Piazza Saffi da Corso della Repubblica, ed appena effettuate le operazioni di imbarco o sbarco, dovranno ripartire transitando su Largo de Calboli e via Giorgio Regnoli. Una soluzione che, per, ha incontrato alcune proteste specialmente in via Regnoli, che si vuole liberare – da tempo – del traffico dei bus, anche quelli di linea.

Sulla polemica taglia corto il sindaco Gian Luca Zattini: “Ben vengano i pullman turistici in piazza. Magari arrivassero cento pullman al giorno in città per il San Domenico, ma in questo caso stiamo parlando di qualche decina di pullman spalmati in diverse settimane. Non porteranno peggioramenti alla viabilità”. E bolla la protesta come “strumentale, quando piazza Saffi tutti i giorni è popolata da decine di transiti di autobus di linea purtroppo spesso vuoti”.

E per realizzare un percorso da piazza Saffi al San Domenico passando per corso Garibaldi cambiano anche alcuni sensi unici, con la rimozione della Ztl in via Theodoli e via Pace Bombace. Modifiche che hanno suscitato altre proteste, questa volta dei residenti. “Diamo tempo alle persone di abituarsi, succede nei cambi di viabilità di dover cambiare abitudini – aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani -. Poi tra qualche mese tireremo le somme e vedremo se serviranno correttivi”.