Buskers a Santa Sofia, va in archivio la 30esima edizione: "Un grazie a tutti i volontari"

Con i fuochi d'artificio alla mezzanotte di Ferragosto e le note della Banda Osiris è andata in archivio la trentesima edizione del Festival internazionale artisti di strada di Santa Sofia organizzato dalla Pro loco con la collaborazione del Comune e il sostegno di numerosissime attività dell’alto Bidente. Nonostante il covid-19 abbia inciso sulle presenze, sono comunque numerosi i biglietti che sono stati staccati nelle giornate che hanno preceduto l'evento, con oltre 300 abbonamenti venduti. Tanti i turisti che si sono messi in coda alla farmacia comunale "Cavallucci" per accedere alla manifestazione. In aiuto agli organizzatori anche la Farmacia di San Colombano e il personale della Misericordia di Galeata. Creatività artistica ed artigianale hanno caratterizzato l'edizione 2021, illuminando a festa Santa Sofia. "Un grande evento - ha evidenziato il sindaco Daniele Valbonesi - reso possibile grazie all'impegno dei tanti volontari della Pro Loco e ancor più complesso per la situazione che stiamo attraversando".