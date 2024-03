"C’è puzza di gas", flash mob di Legambiente in Piazza Saffi contro il metanodotto Linea Adriatica

Legambiente ha organizzato per sabato mattina in Piazza Saffi un flashmob contro la realizzazione del gasdotto Linea Adriatica e di altre infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di gas fossile. "Il settore energetico è responsabile per un quarto delle emissioni totali di metano – un gas molto più climalterante della CO2 - in quanto lungo l’intera filiera del gas fossile ci sono perdite e rilasci volontari - viene illustrato -. Queste si verificano ad esempio nei pozzi di estrazione, nei gasdotti, nelle centrali di compressione, nei centri di stoccaggio e nei rigassificatori. Un enorme spreco di risorse e un danno per il clima, stimati da alcuni studi tra i 3,2 e i 3,9 miliardi di metri cubi per le infrastrutture che importano gas verso l’Italia".

"Senza il gasdotto Linea Adriatica la rete italiana ha una capacità di 105 miliardi di metri cubi di metano - prosegue Legambiente -; il nostro Paese al 2024 è già molto vicino all’obiettivo di riduzione dei consumi di 60 miliardi di metri cubi al 2030. Anche pensando ad un gasdotto di solo trasporto verso il resto d’Europa non si vede la necessità di realizzare questa nuova linea, il cui costo si ammortizza in 25 anni, legandoci mani e piedi al gas fossile per il prossimo quarto di secolo, e nel caso poi l’infrastruttura non fosse utilizzata, regalandoci un’opera inutile e impattante, realizzata in territori ad elevato rischio sismico". L'appuntamento si terrà alle 11.