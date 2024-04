C'è un importante avvallamento: previsti lavori di ripristino in via Oberdan

Lunedì 8 aprile chiude per lavori per alcune ore via Oberdan, nel cuore del centro storico di Forlì, all’altezza dell’intersezione con C.so della Repubblica. Dalle 7 alle 12 è infatti previsto un importante lavoro di ripristino di un avvallamento. La strada verrà chiusa al traffico da Via Fronticelli Baldelli fino a Corso della Repubblica. Sarà sospesa anche la circolazione dei mezzi pubblici.

