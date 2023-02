"Ca’Ossi, facce e..facciate del quartiere": torna il concorso fotografico

Al via le iscrizioni alla seconda edizione del concorso fotografico “Ca’Ossi: Facce e..facciate del quartiere", promosso dal Comitato di Quartiere Ca’Ossi in collaborazione con il Centro Sociale “Primavera” di via M.Angeloni 56 e con la Fumettoteca Regionale. "L’iniziativa - spiega Maria Adele Piazza, coordinatrice del Comitato di quartiere Ca'Ossi - invita a raccontare, attraverso immagini, il Quartiere, che può essere scoperto e riscoperto, attraverso sguardi nuovi: momenti della vita quotidiana, figure caratteristiche, luoghi familiari, di valore storico, paesaggistico, affettivo, che valorizzano l’identità ed il senso di appartenenza alla nostra comunità".

"L’esperienza pregressa della Mostra 2022 composta da 30 bellissime fotografie, è stata fortemente apprezzata dalle assessore Barbara Rossi (Welfare, politiche per a famiglia, pace e diritti umani) e Paola Casara (Scuola, Impresa, Turismo,politiche giovanili) e dalle numerose persone presenti all’inaugurazione:una occasione di incontro e vicinanza fra cittadini, residenti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno potuto verificare i positivi risultati di una collaborazione di “rete” nel nostro territorio", afferma Piazza.

In questa edizione 2023 la partecipazione gratuita è stata aperta a tutti purchè maggiorenni i quali potranno inviare una fotografia a colori formato 30x45 orizzontale. La fotografia dovrà riportare sul retro il titolo dell’opera, il luogo, l’anno e il mese di esecuzione. Il lavoro dovrà essere accompagnato da una busta chiusa entro cui vi sia un foglio su cui è indicato il titolo dell’opera, il mome ecognome, indirizzo dell’autore (anche e-mail).

Le foto di visi e proprietà private devono essere corredate di liberatoria-autorizzazione. Il termine ultimo per presentare lo scatto è il 30 giugno. La consegna potrà avvenire a mano o a mezzo posta allo studio fotografico “Dado & Dada” Cartoleria Fotografia di viale Risorgimento 202 (tel. 0543.24941). In caso di spedizione farà fede il timbro postale. Il primo classificato riceverà un buon acquisto di 150 euro, il secondo di 100 euro i terzo di 75 euro, che potranno essere spesi entro un mese dalla consegna presso lo studio fotografico “Dado&Dada”Cartoleria Fotografia, di viale Risorgimento 202.

La premiazione è prevista con evento pubblico al Centro sociale “Primavera”, dove verrà contestualmente allestita la Mostra delle fotografie più belle, in giorno da definire. Ai premiati verrà data comunicazione scritta. Si può prendere visione del Bando del Concorso fotografico integrale consultando il sito www.primav900.wixsite.com/primavera oppure telefonare al cell. 3488851484 o 3477502302.