Ca'Ossi, il Comitato di quartieri attiva un punto di ascolto per i cittadini

Il Comitato di Quartiere di Ca'Ossi attiva un punto di ascolto. I rappresentanti sono a disposizione dei cittadini il primo e ultimo sabato del mese di aprile, dalle 10 alle 12, nella sede di via Curiel 51. L'iniziativa andrà avanti anche nei messi di maggio e giugno, mentre non si svolgerà a luglio, agosto e dicembre. Il Comitato, di norma, ogni primo lunedì del mese si ritrova nella sede per una riunione, fissata alle 20.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato all'indirizzo mail Quartiere17@comune.forli.fc.it.