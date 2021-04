Caccia al covid, test in centro: attivato in Piazzetta della Misura il nuovo punto tamponi

E' operativo da giovedì pomeriggio in Piazzetta della Misura il nuovo punto tamponi per il centro storico, attivato grazie alla collaborazione di due farmacie comunali (Piazza delle Erbe e De Calboli) e due private (Schibuola e Mancini). E' importante che anche il centro della città sia coperto da questo servizio”, ha spiegato nei giorni scorsi a ForlìToday l'amministratore unico di ForlìFarma Mario Patanè. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, oltre ai quattro gestori dei banchi dei farmaci.

Le farmacie sono tutt'ora in prima linea per combattere il Covid: nelle 31 presenti in città sono stati eseguiti al 28 marzo 13.594 test sierologico (dal 25 ottobre 2020) e ben 25.488 tamponi rapidi (dal 21 dicembre scorso). Per quanto riguarda le farmacie comunali sono stati eseguiti 1.981 sierologici e 8.028 tamponi in 5 covid-point realizzati mediante gazebo posti fuori dalle farmacie. E dopo test sierologici e tamponi rapidi il prossimo passaggio sarà la somministrazione del vaccino, almeno per i vaccini più semplici da gestire dal punto di vista logistico e della catena del freddo.