Caccia, al via l'iter per prorogare dal 31 marzo al 30 giugno la riconsegna dei tesserini venatori

Causa rischio Covid, slitta dal 31 marzo al 30 giugno prossimo la scadenza per la riconsegna dei tesserini venatori validi per la stagione di caccia 2020-2021 in Emilia-Romagna.

Lo rende noto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, con una lettera inviata alle associazioni venatorie, agli Atc (Ambiti territoriali di caccia) e ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca dell’Emilia-Romagna.

“La proroga- sottolinea Mammi- è legata esclusivamente all’emergenza pandemica e si rende necessaria per evitare assembramenti presso gli uffici dei Comuni che, in base alla legge regionale 8/1994, sono preposti al rilascio degli appositi tesserini”.

Gli uffici dell’assessorato regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca stanno predisponendo l’iter amministrativo per dare seguito alla decisione.