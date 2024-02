Senza vita con un coltello conficcato nel cuore: tragico ritrovamento in un'abitazione

E' stato trovato riverso in cucina con un coltello conficcato all'altezza del cuore. Per gli investigatori non ci sono dubbi, nonostante la dinamica anomala: si sarebbe trattato di un suicidio. Anche se sono ancora in corso gli ultimi accertamenti del caso per chiudere l'attività investigativa. La vittima è un anziano residente nel Meldolese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena la morte risalirebbe tra le 24 e le 48 ore precedenti al ritrovamento del cadavere. Quindi l'estremo gesto, sulla base delle prime analisi svolte dal medico legale, sarebbe stato compiuto nel fine settimana.

Da chiarire cosa possa aver indotto l'uomo a farla finita con la vita, ma pare che soffrisse di una sorta di depressione da tempo. Il corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì mattina durante un accesso degli uomini dell'Arma nell'abitazione per recuperare alcuni effetti personale di una familiare. La magistratura non ha ancora stabilito se sia necessario svolgere o meno l'autopsia.