Cade da tre metri e si frattura il bacino, grave incidente sul lavoro in un'impresa edile

Si trovava su una scala intento ad alcune attività di stoccaggio, quando è caduto dall'alto, da un'altezza di circa tre metri. L'incidente sul lavoro si è verificato all'interno di un capannone di una ditta di edilizia e decorazioni, in via Gorizia nei pressi della rotonda con via Monte San Michele. Pochi minuti dopo le 15 di giovedì sono giunti sul posto gli addetti del 118, con l'auto medicalizzata e l'ambulanza, per prestare soccorso ad un operaio vittima di infortunio. Il lavoratore, di circa 40 anni, è stato portato all'ospedale “Bufalini” di Cesena con un codice di massima gravità, anche se – secondo le prime informazioni – non verserebbe in pericolo immediato di vita. Avrebbe riportato diverse fratture tra cui quella del bacino. Sul posto, per la verifica dell'accaduto e il rispetto delle norme di sicurezza, si sono portati i carabinieri della compagnia di Forlì e il personale specializzato della Medicina del Lavoro.

