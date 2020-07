Cade da un silos e si ferisce: complesso intervento dell'elicottero tra maltempo e il peso del paziente

Complesso intervento di soccorso in una zona sovrastante l'Appennino di Santa Sofia. Il Soccorso Alpino è dovuto intervenire in aiuto ad un uomo che intorno alle 17 di giovedì è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, con la caduta da un silos. Un volo, secondo le prime informazioni, di circa tre metri. Nello schianto al suolo il ferito ha riportato fratture e un trauma toracico. E' quanto capitato in via Cardeto, nella zona di Monteguidi, una frazione sulla strada provinciale del Passo del Carnaio tra Santa Sofia e San Piero in Bagno. L'incidente è avvenuto nel territorio di Bagno di Romagna.

A rendere difficile l'intervento le condizioni meteorologiche precarie e il forte vento. Anche il peso del ferito, assieme alle altre cause, ha impedito l'uso del verricello da parte del personale tecnico del Soccorso Alpino, giunto in elicottero da Pavullo. Alla fine sono dovute intervenire anche squadre di terra per trasportare l'uomo in sicurezza in un'area più lontana in cui l'elicottero è riuscito ad atterrare. Il ferito è stato quindi portato con un codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Bufalini di Cesena.