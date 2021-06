Cade da un'altezza di quattro metri da un cestello elevatore: ferito operaio 39enne

Il ferito è stato trasportato per gli accertamenti del caso al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena

Infortunio sul lavoro lunedì mattina a Forlimpopoli, in via Dell'Artigianato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri di Forlimpopoli e del personale della Medicina del Lavoro, un operaio forlivese di 39 anni, dipendente di una ditta di noleggio, è caduto da un cestello elevatore da un'altezza di circa quattro metri mentre stava provando il braccio della gru del mezzo stesso. Inizialmente si temevano conseguenze fisiche peggiori, ma fortunatamente i sanitari del 118 gli hanno riscontrato lesioni di media gravità. Il ferito è stato trasportato per gli accertamenti del caso al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.