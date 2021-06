Cade dalla bici durante l'escursione in montagna: donna in ospedale

Un gruppo di biker è partito domenica mattina per fare una gita con l'e-bike nelle colline intorno Casanova d’Alpe nel parco delle foreste casentinesi, nel comune di Bagno di Romagna. L’itinerario sale inizialmente lungo la carrabile alle case di Trappisa di Sotto e di Sopra, si inoltra in un suggestivo bosco ed è attraversato un piccolo ruscello arrivando a Ca’ Fondi.

In un tratto di sentiero particolarmente ripido, con una discesa molto accentuata, una donna che faceva parte della comitiva, una 41enne residente a Meldola, è caduta rovinosamente a terra riportando diversi traumi. Subito gli amici hanno allertato il 118 e intorno alle 11.30 sul posto è stata inviata l’ambulanza e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha attivato la squadra della Valle del Bidente.

I tecnici sono arrivati sul posto e hanno accertato le condizioni sanitarie della ferita, che ha spiegato di riuscire a cavarsrela da sola e di non voler essere trasportata con la barella portantina. Per questo motivo la 41enne è stata accompagnata a piedi fino all’ambulanza e, dopo essere stata valutata da parte del personale sanitario, p stata trasportata all’ospedale di Forli in codice di media gravità.