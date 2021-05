Cade durante l'escursione con la moto da enduro: arriva anche l'elicottero per soccorrerlo

Sessantenne ravennate ferito, cadendo con la moto da enduro. E' successo nel primo pomeriggio di domenica nell'entroterra forlivese. L'uomo, 60 anni, era partito da Ravenna insieme ad un amico per fare un giro. Arrivati alla località di Montevecchio, nel comune di Civitella di Romagna, hanno imboccato la strada che dalla Faggiola arriva a Sambucheto. Per cause da accertare, il sessantenne è caduto a terra procurandosi una brutta frattura all’arto inferiore.

Erano circa le 14.30, quando l'amico ha allertato il 118. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Santa Sofia e la Squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. Il ferito, una volta raggiunto, è stato immobilizzato, mentre contemporaneamente ed è stato attivato l’elicottero 118 di Ravenna. Il paziente, anche con l’aiuto del personale dell’ambulanza, è stato posizionato sulla barella e trasportato fino al punto dove era già atterrato l’elicottero giunto da Ravenna e non equipaggiato di verricello. Dopo la valutazione da parte del medico, il ferito è stato trasportato, sempre con l’elicottero, all’ospedale di Cesena.

L'altro soccorso

Escursione con perdita di orientamento domenica pomeriggio per un 58enne riminese. Intorno alla 16,15 la squadra del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa 112 perché alcuni canoisti avevano sentito delle urla provenire da un bosco nella zona della diga di Ridracoli, all'altezza di Fosso degli Altari, nel comune di Bagno di Romagna. Immediatamente sono state inviate cinque squadre, in quanto l’area è molto vasta e la copertura telefonica è assente. Nel frattempo in “disperso” un 58 enne

residente a Rimini, non raggiungibile telefonicamente, in autonomia ha ritrovato il sentiero che lo riportava alla diga, dove è stato recuperato dal battello navetta.