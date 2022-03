Cade nella scarpata, serve il soccorso alpino per portarlo su: ricoverato al "Bufalini"

Intervento di soccorso, nel pomeriggio di venerdì, di un uomo rimasto vittima di un incidente in campagna. Il soccorso alpino, con l'elicottero specializzato proveniente da Pavullo, è giunto a Trivella, nella valle del Rabbi, per portare su un cercatore di tartufi caduto in una profonda scarpata. E' avvenuto poco dopo le 14. La squadra del soccorso alpino ha alla fine recuperato il ferito, sempre vigile, e per precauzione è stato caricato sull'elicottero delle emergenze e portato all'ospedale Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita. Sul posto si sono portati anche i carabinieri.