Cade per 200 metri in un dirupo mentre percorre un sentiero: ferito un escursionista

E' scivolato in un dirupo durante un'escursione nell'entroterra forlivese. Una caduta di circa 200 metri. L'incidente è avvenuto martedì mattina a Monte Avorgnolo, nel comune di Santa Sofia. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 7.30. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale di Forlì-Cesena. Secondo quanto ricostruito, la persona è caduta in un dirupo per circa 200 metri dal sentiero Cai 301. Le squadre, una volta raggiunto il malcapitato, hanno operato per imbarellare e recuperare la persona insieme al personale sanitario ed ai volontari del Soccorso Alpino tramite tecniche di derivazione alpinistica.