Cade in un dirupo, soccorso dai Vigili del Fuoco con tecniche speleo-alpino

E' finito in un dirupo, riportando delle lesioni. Un uomo di 73 anni è stato soccorso lunedì mattinata dai Vigili del Fuoco. L'episodio si è verificato nel territorio comunale di Civitella. Il personale del 115 è intervenuta con tre squadre, operando con tecniche speleo-alpino. Quindi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto all'ospedale dopo averlo stabilizzato. Per chiarire le cause della caduta sono intervenuti i Carabinieri.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Una notte al freddo, la localizzazione dei Carabinieri. I soccorsi