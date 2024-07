Scivola in un dirupo mentre è impegnato nella ricerca di funghi: 5 ore per recuperare il ferito

E' scivolato in un dirupo durante la ricerca di funghi nell'entroterra forlivese. Una caduta di circa 200 metri. L'incidente è avvenuto martedì mattina a Monte Avorgnolo, nel comune di Santa Sofia. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 7.30. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale di Forlì-Cesena. Secondo quanto ricostruito, la persona è caduta in un dirupo per circa 200 metri dal sentiero Cai 301. Le squadre, una volta raggiunto il malcapitato, hanno operato per imbarellare e recuperare la persona insieme al personale sanitario ed ai volontari del Soccorso Alpino tramite tecniche di derivazione alpinistica.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un forlivese di 74 anni, in compagnia di due amici aveva iniziato la ricerca di funghi passando dal passo della Braccina verso il Monte Avognolo, quando è caduto nel canalone procurandosi vari traumi. Immediatamente dopo l'incidente i compagni hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino: il luogo impervio ha reso necessario un complesso intervento di soccorso. La persona è stata prontamente stabilizzata dal punto di vista sanitario sul posto e successivamente è stata trasportata su una barella lungo il canalone fino ad una zona sicura per il recupero del ferito, avvenuto con l'elisoccorso. L'intervento è stato caratterizzato da notevole complessità e fatica ed è durato circa 5 ore. Sul posto erano presenti anche i volontari dell'ambulanza di Premilcuore.