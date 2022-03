Brutta caduta mentre si allena sulla pista di motocross: 22enne in prognosi riservata

Ricoverato in prognosi riservata dopo una caduta con la moto da cross. A rimanere ferito un 22enne cesenate, che domenica mattina si stava allenando sulla pista di cross di Porcentico, nel territorio di Predappio. Il giovane, che si stava cimentando con le ruote scolpite insieme ad altri amici, è incappato in una brutta caduta, le cui cause sono da accertare. Immediato la richiesta d'aiuto: il 22enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica giunta da Ravenna. Dopo esser stato stabilizzato (non ha mai perso conoscenza) è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove si trova ricoverato con fratture multiple nel reparto di Neurochirurgia. I medici si sono riservati la prognosi.