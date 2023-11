Tragedia in una struttura sanitaria, uomo cade dalle scale e muore

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, martedì, in una residenza sanitaria a pochi passi dall'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. E' qui che intorno alle 16 è stato ritrovato il corpo senza vita di un ospite della struttura sanitaria, ai piedi delle scale. L'uomo, 66 anni, secondo la ricostruzione di quanto accaduto, sarebbe morto in una caduta accidentale da una scala all'interno dell'edificio. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, ma per il 66enne non c'era già più niente da fare. Nell'area dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Forlì per gli approfondimenti del caso sulla dinamica dell'incidente. L'indagine è tuttora aperta. La struttura sanitaria è adibita sia a ricovero di anziani non autosufficienti, sia a struttura protetta per ospiti con gravissime disabilità, sia infine come centro diurno per soggetti autosufficienti.