La nuova caffetteria in centro storico inaugura con colazione solidale e raccolta fondi: “Vogliamo ripartire insieme”

Una nuova caffetteria apre le porte in centro storico. Sarà inaugurata sabato mattina alle 10 in via Oberdan, traversa di corso della Repubblica, la Caffetteria Pavlova, che porta il nome dell’omonima ballerina russa. Una inaugurazione che avviene nel segno della ripartenza e della solidarietà e che sarà accompagnata da una raccolta fondi a favore delle persone colpite dall’alluvione. Nella giornata di sabato, infatti, chi si recherà alla Caffetteria Pavlova con 10 euro potrà fare colazione o un brindisi con buffet, sapendo che l’intero ricavato sarà devoluto a favore del Comune di Forlì, per i bisogni della popolazione colpita dalla calamità.

“Abbiamo voluto aprire, seppure in questo momento di grande dolore, per dare un segno di ripartenza - dice la titolare, Daniela Izzo -. Lo avremmo voluto fare con gioia ma non può essere che una gioia sommessa. Non è facile ripartire dopo il dramma che ha colpito tutti noi, eppure vogliamo dare un piccolo ma concreto contributo di solidarietà e di speranza ai nostri concittadini”.

Un dramma che ha colpito da vicino anche Daniela, titolare anche del centro estetico Pandora. “Quasi metà della mia famiglia non ha più casa - racconta -. Mia zia l’ha persa travolta da due grandi frane a Cusercoli, mio zio si è salvato dall’inondazione in via Gorizia e mia nonna, che viveva alla Cava, anche. La speranza è quella di riprenderci e andare avanti”.

Casa Pavlova, in cui lavoreranno tre persone, sarà aperta dalle 7 alle 19 e punterà sulle colazioni. Tra i pezzi forti c’è il dolce Pavlova con base meringa, decorata con crema chantilly, panna montata, lamponi e cioccolata. Ma ci sarà anche una particolare attenzione ai prodotti del territorio e una vasta offerta, dai pancake, ai waffle, fino agli speciali round croissant per i quali la caffetteria ha l’esclusiva a Forlì. E poi cruffin, cookies, croissant con yogurt greco e lamponi e tanta scelta sul salato.