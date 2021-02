Cala il buio e perdono l'orientamento durante l'escursione: rintracciati dal Soccorso Alpino

Col calare delle tenebre hanno perso l'orientamento durante l'escursione. Paura per una coppia riminese, lui 39enne e lei 36enne, individuata dal Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Il fatto è avvenuto martedì sera. I due erano partiti da Rimini per fare una passeggiata nel Parco delle Foreste Casentinesi. Giunti nel paese di Corniolo hanno imboccato il sentiero CAI 257 diretti verso i pascoli di San Paolo in Alpe, nel comune di Santa Sofia. Arrivati alla meta hanno iniziato a scendere per rientrare, ma giunti in un punto dove il sentiero ha un bivio i due escursionisti, sbagliando direzione, hanno perso le tracce del sentiero, finendo sul greto di un fosso rendendosi conto di essersi smarriti.



Molto preoccupati e impauriti, anche perché era già buio, hanno chiamato il 112. Alle 19 è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco che ha inviato sul posto la squadra del Bidente. Intorno alle 19.50 i due sono stati raggiunti dai soccorritori e riportati alle loro macchine.