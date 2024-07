Caldo opprimente nello stabilimento Electrolux, la Fiom: "Bollettini della Regione ignorati nelle fabbriche"

Con l'ondata anomala di calore ritorna l'annoso problema del caldo eccessivo nello stabilimento Electrolux di viale Bologna. A protestare è l'Rsu Fiom dell'impianto forlivese che parla di "situazione tragica: venerdì si sono superati i a 36 gradi interni". Viene lamentato che non c'è stato nessun provvedimento a tutela di salute e sicurezza da parte dell'azienda: "I ritmi di lavoro restano inalterati, le pause sempre le stesse, e i pochi dispositivi per alleviare il super caldo si rompono per il caldo. Nemmeno i ventilatori nuovi vanno più. I responsabili hanno comprato ventilatori che non muovono l'aria, e sono tutti da sostituire, ma quelli buoni non sono ancora arrivati".

Ed ancora: "Gli estrattori, che tolgono aria calda dall'interno del capannone, molti non funzionano e chi se ne deve occupare non sa nemmeno come azionarli. La Regione emette raccomandazioni e bollettini, ma nelle fabbriche tutto viene ignorato. Stante l'allarme meteo, come Responsabile per la sicurezza Fiom abbiamo chiesto di fare un orario più umano, ad esempio 6-14, invece in questi giorni più caldi stiamo facendo 8-17, dopo mesi di orario 8-14 con la Cassa Integrazione. Per ora c'è il silenzio. Non escludiamo azioni in autotutela come lavoratori per il clima infernale".