Caccia, via libera al calendario 2024-2025: i cinghiali si potranno abbattere fino a mezzanotte

Ha ottenuto parere favorevole la delibera della giunta sul Calendario venatorio regionale - stagione 2024/2025. Il voto è stato espresso in commissione Politiche economiche. Il piano prevede la presentazione al Comitato faunistico venatorio nazionale. L'apertura annuale della caccia per la stagione 2024-2025 avverrà, come di consueto, alla terza domenica di settembre, il 15. Il calendario venatorio regionale 2024-2025 è stato illustrato dall'assessore all'Agricoltura. Il calendario indica modalità e regole per la caccia, detta regole per Atc e istituti privati come azienda faunistico venatorie e agrituristiche. Gli orari: da 1 ora prima dell'alba alle 24 ore nella estensione massima. Ci sono 3 allegati: la relazione tecnico scientifica; le specie cacciabili, i periodi di caccia, gli orari, i carnieri, l'addestramento cani (dal 18 agosto alla terza domenica di settembre), la salvaguardia delle colture agricole, le prescrizioni e le norme per il tesserino; l'ultimo riguarda il tesserino integrativo per la segnatura dei cinghiali abbattuti in selezione da 16 marzo al 31 maggio 2025.

"La bozza ai consiglieri - ha scandito l'assessore Alessio Mammi - è analoga al calendario 2023-24, tranne la chiusura della caccia a beccaccia e zavola, prevista al 30 gennaio invece del 20 gennaio. Prevedeva, poi, già il prelievo di venaglione e moretta, che sono state inserite nella stagione venatoria dopo l'approvazione del calendario 2023. E' stata usata come base quello del calendario approvato nel 2023, una proposta ritenuta rispettosa delle indicazioni tecniche e scientifiche dei calendari precedenti e delle osservazioni pervenute. Il calendario è soggetto al parere obbligatorio, ma non vincolante, di Ispra e si può derogare, ma serve la motivazione. Il parere Ispra è stato recepito". Tra i tanti settori del calendario, uno riguarda la caccia in selezione al cinghiale che, per contrastare la diffusione della Peste suina africana (Psa), sarà estesa fino alla mezzanotte solo se con una strumentazione ottica.

Tra le specie era stata inserita anche la tortora, ma il ministero dell'Ambiente ha chiesto di toglierla dalle specie cacciabili perché è a rischio scomparsa. In una lettera il ministero indica alle Regioni di avviare un'attività di ripopolamento e "noi chiederemo spiegazioni". E' prevista poi una App per il tesserino elettronico. Il nuovo calendario prevede dal 2 ottobre al 30 novembre due giornate aggiuntive per la caccia di appostamento alla fauna migratoria. La giunta ha precisato che la tortora era stata inserita come specie cacciabile, ma dopo la lettera del ministero si è fatta marcia indietro. Ad oggi è stata tolta. Per la App, ci saranno blocchi automatici raggiunti i capi previsti.