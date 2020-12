Come cambia la raccolta rifiuti in occasione del Capodanno: le variazioni di Alea

In occasione della Festività di Capodanno la raccolta porta a porta dei rifiuti svolta da Alea Ambiente subirà alcune variazioni rispetto all’andamento ordinario. L'invito rivolto ai cittadini è quindi quello di consultare l’EcoCalendario (quello 2020 oppure quello 2021) che riporta tutte le modifiche alla raccolta. Mercoledì 30 dicembre verrà anticipata la raccolta della carta nei centri urbani di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano.

Sabato 2 gennaio verrà effettuata la raccolta della plastica, garantendo il consueto servizio settimanale, nelle cinture urbane di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata e Rocca San Casciano.

Sarà posticipata la raccolta dell’umido nella cintura urbana di Forlì (zone C e D) e di Forlimpopoli, e insieme ad essa anche quella del vegetale nelle cinture urbane di Dovadola, Meldola, Modigliana, Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio e Tredozio.

Si svolgerà la raccolta della carta nella cintura urbana di Forlì (zone C e D).

Centro storico di Forlì

Per i residenti del centro storico di Forlì, in particolare, giovedì 31 dicembre non si effettuerà la raccolta di carta e secco e saranno sospesi i servizi di EcoBus ed EcoStop. Sarà regolare invece l’attività degli EcoCentri nei giorni feriali.