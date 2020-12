Pensioni di gennaio, si anticipa il pagamento: il calendario per ritirarle alla Posta

Le pensioni del mese di gennaio verranno accreditate a partire da lunedì 28 dicembre. Il pagamento sarà distribuito su più giorni, con l’obiettivo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi negli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid-19. In relazione a una nuova e importante diffusione del Covid-19, Poste Italiane ricorda "l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. In tal senso, la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti, impone l’adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore".

Per il mese di gennaio, il pagamento avrà luogo dal 28 dicembre al 2 gennaio: i pagamenti saranno il 28 dicembre per i cognomi che iniziano con le lettere da A a C, il 29 per le lettere da D a G, il 30 per le lettere da H a M, il 31 per le lettere da N a R e il 2 gennaio per le lettere da S a Z. Saranno accreditate direttamente ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, la possibilità di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

In 7 uffici postali del Forlivese si può prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Per richiedere il ticket elettronico con questa modalità basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni. Per gli uffici abilitati alla prenotazione con WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità di prenotazione “a distanza” è inoltre possibile attendere il proprio turno all’interno dei locali. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Il ritiro delle pensioni

I cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre

dalla D alla G martedì 29 Dicembre

dalla H alla M mercoledì 30 Dicembre

dalla N alla R giovedì mattina 31 Dicembre

dalla S alla Z sabato mattina 2 Gennaio.