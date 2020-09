Scuola, si comincia il 14 settembre: il calendario delle festività, dal Primo Novembre al 2 Giugno

Quattordici settembre. E' la data che segnerà il ritorno in classe degli studenti di elementari, medie e superiori dopo un lungo periodo d'assenza a causa della pandemia da covid-19. Il decreto legislativo 297/1994 dispone che l'anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica nonché un congruo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi didattici ed educativi. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione Emilia-Romagna ha quantificato i predetti interventi didattici ed educativi in cinque giorni aggiuntivi che potranno essere articolati dalle istituzioni scolastiche anche in termini di ore, quantificate in forma forfettaria in numero di 30.

Le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario scolastico – secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Dpr 275/1999 – in relazione ad esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, purché risulti comunque assicurato il limite minimo di 205 giorni di attività didattiche, nel rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché delle festività di rilevanza nazionale (tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e della festa del patrono cittadino se questa cade in un giorno di lezione. E’ prevista, inoltre, la sospensione delle lezioni; nella giornata del 2 novembre; nel periodo di vacanze natalizie (dal 24 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio) e nel periodo di vacanze pasquali (i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo). L'anno scolastico si concluderà il 5 giugno.

Festività

1° novembre, festa di Tutti i Santi

8 dicembre, Immacolata Concezione

25 dicembre, Santo Natale

26 dicembre, S. Stefano

1° gennaio, Capodanno

6 gennaio, Epifania

4 febbraio Festa patronale

5 aprile, Lunedì dell’Angelo

25 aprile, anniversario della Liberazione

1° maggio, festa dei Lavoratori

2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Sospensione delle lezioni

commemorazione dei defunti: 2 novembre

vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio

vacanze pasquali: dal 1 al 6 aprile