Alluvione, giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica a libero accesso: ecco le date

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì – Cesena ha organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti, volontari o altro). L'invito ad accedere a questi ambulatori straordinari è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione (Sede del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in Via Della Rocca 19, Forlì): le vaccinazioni si svolgeranno venerdì 26, lunedì 29 e mercoledì 31 maggio dalle 14 alle 16; e lunedì 5 giugno, sempre dalle ore 14 alle 16.

Per coloro che hanno necessità di fare la vaccinazione antitetanica in seguito a tagli/ferite è possibile accedere direttamente anche in tutte le altre giornate di apertura degli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene Pubblica di Forlì e Cesena (orari consultabili sul sito aziendale www.auslromagna.it). Per l'utenza di età fino ai 18 anni che necessita di eseguire la vaccinazione contro difterite tetano e pertosse, la Pediatria di Comunità di Forlì offre il libero accesso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, presso la sede di via Colombo 11, scala C, piano 1. Per informazioni contattare il numero 0543/733116 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 12:30 alle ore 13:30, oppure tramite mail a salute.infanzia.fo@auslromagna.it.

Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Per gli adulti può essere anche richiesto tramite mail all'indirizzo vaccinazioni.fo@auslromagna.it. Per la segnalazione di problematiche igienico-sanitarie legate alle conseguenze dell'alluvione è possibile inviare una comunicazione, per l'ambito provinciale di Forlì-Cesena all'indirizzo dsp.alluvione.fo@auslromagna.it.