Vecchiazzano, dal calendario dei negozianti tanta solidarietà per Diabete Romagna

Quasi 2mila euro. E' la somma che i negozianti di Vecchiazzano hanno donato all'associazione Diabete Romagna dalla vendita del calendario 2023. Hanno contribuito all'iniziativa 28 commercianti della zona. Il ricavato della vendita dei calendari è stata di 1.807 euro, ai quali sono stati aggiunti 189,53 euro, quale rimanenza della donazione del calendario del 2022, che era avvenuta sotto forma di acquisto di materiale alla Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Complessivamente il totale della donazione all'associazione Diabete Romagna ammonta a 1.996,53 euro. "E' stato un modo per sentirsi parte di una comunità e al contempo aiutare chi ha bisogno - spiegano gli organizzatori -. Un modo per conoscersi e farsi conoscere".

Le foto sono di Andrea Gorini, titolare dell'edicola del quartiere e fotografo. "L'idea è stata la stessa dell'anno scorso, il ritratto di ogni commerciante che si è prestato con un sorriso alla realizzazione del calendario - continua Gorini -. In un mondo pieno di astio, in cui le persone difficilmente ci offrono un sorriso, noi abbiamo pensato di regalarne uno ciascuno in segno di amicizia e solidarietà”. I calendari sono stati messi in vendita nei negozi che hanno aderito all'iniziativa e in edicola, al costo di 10 euro. Quest'anno il ricavato della vendita verrà donato a “Diabete Romagna”. Ha collaborato all'iniziativa Gabriele Brunelli.

La copertina del calendario