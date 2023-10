Cucivano abiti da sposa nel fango dell'alluvione: le quattro sarte tenaci si sono riprese e aprono le porte dello storico atelier

Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione di maggio non si sono arrese e hanno continuato a cucire i tanto sospirati abiti da sposa anche senza corrente, senza luce e per di più nel fango. È la storia di quattro sarte tenaci che, nonostante le piogge e gli allagamenti che hanno invaso il magazzino, con la perdita di tessuti e macchinari, e il negozio in cui l’acqua è entrata per oltre un mezzo metro di altezza, non si sono date per vinte. Il negozio si chiama Califa, produce abiti da sposa in viale Bologna, in uno dei quartieri più colpiti dagli eventi alluvionali, quello della Cava.

Quattro donne - la titolare Lidia, Sonia, Gemma e Caterina - che hanno temuto di perdere il lavoro di una vita, frutto di una cura certosina nella creazione di abiti bianchi e immacolati, ma che non hanno mai smesso di crederci. E che ora hanno deciso di aprire al pubblico, per la prima volta dal 1997, lo storico atelier, una vera e propria istituzione che in quasi trent’anni di attività ha vestito migliaia di spose, per una due giorni di apertura al pubblico - sabato e domenica - dal titolo “Benvenuti in atelier”.

“Mostreremo come nasce un abito da sposa fatto ‘a mano’, una creazione unica e originale - dice Gemma - che ben si differenzia dalla produzione standardizzata e che va dallo schizzo, alla scelta dei materiali alla modellistica fino al prodotto finito e su misura”. Califa realizza un centinaio di abiti l’anno, ognuno dei quali può richiedere dalle 30 alle 40 ore di lavoro, ma anche oltre. “Abbiamo aderito all’iniziativa di Cna Federmoda dedicata ai laboratori artigianali e siamo state le uniche in Romagna - spiega -. Lo consideriamo un ulteriore segno di ripartenza e di speranza dopo i drammatici fatti di maggio che ci hanno colpito, anche se ci consideriamo molto più fortunate di altri, ma che hanno comunque lasciato un segno indelebile nella nostra memoria e nelle strade del quartiere”.

Un quartiere che ora deve fare i conti con le tante attività cessate o trasferite altrove a causa dell’impossibilità di ripartire. “Qui in tanti hanno perso tutto, famiglie che non hanno più la casa e attività economiche che hanno dovuto chiudere la saracinesca - raccontano -. In molti se ne sono andati e la cosa che dispiace di più è che non c’è più quella vita e quella vivacità che si respirava nelle nostre strade, intorno e vicino a noi. Speriamo con questo evento di portare qualche sorriso e un po’ di spensieratezza”.

L’atelier apre nella mattina di sabato ospitando gli studenti dell’istituto tecnico Saffi Alberti, in visita per una master class sul mondo della moda e dell’artigianato. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, la sartoria è aperta a visite “esperienziali” durante le quali è possibile cucire all’interno del laboratorio e per le quali è preferibile la prenotazione allo 0543705144 o via whatsapp allo 3275729743.

Nella giornata di domenica, dalle 10.30 alle 12.30, l’atelier e la sartoria saranno aperti a chiunque voglia visitarli e scoprire come nasce un abito da sposa, dal bozzetto all’ultimo punto della cucitrice. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, ci sarà la presentazione della nuova collezione sposa 2024 e un brindisi.