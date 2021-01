Cambia il regolamento della pubblicità in strada: saranno possibili pannelli più grandi e luminosi

Cambia il regolamento della pubblicità stradale in città, con procedure burocratiche più snelle, telematiche, ma anche significative modifiche per quanto riguarda le affissioni stradali, con spazi che potranno avere maggiori superfici e con la possibilità di installare pannelli luminosi e a messaggio variabile. Alcune strade in cui prima era vietato installare plance per le affissioni pubblicitarie ora le vedranno: tutto viale Roma fino al ponte sul Ronco, viale dell'Appennino da Ravaldino fino alla rotonda di via del Partigiano, via Biagio Bernardi, via Campo di Marte e via Alessandro Volta vicino alla stazione. Per l'assessore alle Attività produttive Paola Casara la “revisione arriva all'interno di un obiettivo strategico della giunta, di revisione dei regolamenti più datati”.

Giudizio a luci e ombre da parte di Soufian Hafi Alemani, capogruppo del Pd in Consiglio, che promuove quelle parti del regolamento che eliminano la burocrazia e lottano l'abusivismo nelle affissioni, ma critica la scelta di aumentare gli spazi per le pubblicità: “Esprimiamo prudenza sul combinato disposto tra la scelta di estendere la superficie dei cartelloni e la rimozione del divieto di pannelli pubblicitari previsti dal precedente regolamento su strade più trafficate, per la loro tutela per la sicurezza stradale. Va bene che i pannelli a messaggio variabile avranno variazione ogni 5 minuti, ma bisogna cautelarsi da situazioni potenziali di distrazione da parte di chi guida” viale dell?Appennino, viale Roma, via Volta, via Biagio Bernardi, si tutelavano vie più trafficate, apriamo da viale Roma fino a fiume Ronco, via Campo di Marte.

Diversa la posizione di Albert Bentivogli, consigliere della Lega: “E' il codice della strada il faro del regolamento delle affissioni pubbliche, non vedo problematiche nelle strade senza divieto delle affissioni”. La delibera è stata votata a favore dalla maggioranza, contrario il centro-sinistra, astenuto il Movimento 5 Stelle.