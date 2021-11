Il futuro del clima, la forlivese Giulia Bonetti: "Cop26? Non è stato un fallimento. Italia da ruolo leader"

Non solo il 25enne attivista di Fridays For Future Forlì Giacomo Zattini alla Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è svolta a Glasgow. Si tratta della 28enne forlivese Giulia Bonetti, impegnata per 'Copernicus', programma della Commissione Europea, ma anche come volontaria per le Nazione Unite, caporedattrice di un canale che si occupa del cambiamento climatico, lavorando per notiziario in onda sul canale Youtube "Weekly world climate change news".

Durante i lavori della Cop26, racconta Bonetti, "ho avuto l’onore di far parte del panel (Co-Chair) della conferenza "Semplici passi per creare consapevolezza per i cambiamenti climatici e l'ambiente: un approccio minimalista". Insieme al mio team abbiamo parlato giovedì della nostra attività di volontariato, chiudendo i sides events della Cop26. La 28enne è caporedattrice presso l'Universal Versatile Society, un'organizzazione accreditata dal United Nations Environment Programme che si occupa dell'informazione sul cambiamento climatico, gestendo un team di 40 volontari che provengono da tutto il mondo.

"Prendiamo notizie tecniche e le digeriamo per renderle fruibili al nostro audience che è formato da persone do tutti i tipi e non necessariamente scienziati - illustra -. Cerchiamo di rimanere concentrati esclusivamente sul cambiamento climatico senza toccare altri temi ambientali (seppur altamente interconnessi) e cerchiamo di distanziarsi dalla retorica allarmista che ha caratterizzato la narrazione sul tema in questi ultimi anni perchè pensiamo che abbia anestetizzato l'ascoltatore. Cerchiamo di essere chiari, concisi e propositivi, questo è il nostro approccio minimalista alla comunicazione sul cambiamento climatico".

Ritiene che questa Cop26 sia stata un fallimento?

No, ritengo che ci fossero aspettative molto alte perchè adesso è chiaro a tutti quanto è urgente trovare soluzioni. Nelle Cop precedenti, seppur importanti, c'erano meno cose in gioco, soprattutto in termini di capitali. Penso anche che ci sia stata una svolta con l'accordo Usa-Cina per la cooperazione climatica, considerato che sono due dei più grandi produttori di gas serra.

Nella bozza del documento finale della Cop26 rispetto alla prima bozza rimangono l'obiettivo di puntare a rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale dai livelli pre-industriali, l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi. Ritiene che sia un obiettivo possibile da raggiungere?

Se è possibile lo dirà solo la storia, sicuramente noi ci dobbiamo provare. In generale penso che sia un target ambizioso visit i trend attuali, ma rimane un monito per gli stati membri, alzare l'obiettivo porterebbe solo ad un rilassamento delle azioni contro il cambiamento climatico.

Come giudica la posizione dell'Italia ai lavori?

L'Italia è stata partner del Regno Unito nell'organizzare questa COP, infatti in tutti i manifesti e loghi si poteva vedere la scritta "in partnership with Italy". L'Italia ha assunto un ruolo da leader nella lotta al cambiamento climatico, abbiamo anche ospitato il G20 dove uno dei temi era proprio Sostenibilità, Cambiamento Climatico e Ambiente.

Cosa le ha colpito in particolare di questa esperienza?

La dimensione umana delle negoziazioni. Mi aspettavo che il focus fosse sulle soluzioni tecnologiche e scientifiche mentre c'è stata una grande attenzione anche alla "sostenibilità umana". Ho sentito spesso la parola "empatia" e penso che sia un enorme passo avanti non solo dal punto di vista culturale, ma anche operativo, perchè assicurarsi che le soluzioni proposta siano a misura d'uomo sarà quello che le renderà facili da adottare.