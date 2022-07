Cambiano gli orari di lavoro, soppressa la mezzora per la mensa: scatta lo sciopero all'Electrolux

Scatta lo sciopero allo stabilimento Electrolux di Forlì, dopo l'annuncio dei nuovi orari di lavoro nel periodo estivo, dal 18 luglio al 12 agosto. A proclamarlo è la Rsu della Fiom-Cgil per 2 ore e 30 minuti di ogni giorno nelle giornate dal 18 luglio al 12 agosto, vale a dire l'equivalente orario che, per la Cgil, viene sottratto all'orario precedente.

La direzione, infatti, ha posto come orario, per chi lavora in turni avvicendati, l'orario 6-14 e 14-22, mentre per il personale in regime giornaliero l'orario di riferimento è 6-14,30. Protesta la Rsu Cgil dello stabilimento: ?La decisione aziendale di comunicare un cambio orari senza il necessario preavviso contrattuale agli albi, dall'orario 8 -17 a quello 6 - 14.30, con orari non previsti dagli accordi, è finalizzata a non pagare la pausa mensa negli orari a turno?.

Lo spiopero, spiega la Rsu Cgil, è ?per le molteplici violazioni sia per liberare i lavoratori da orari arbitrari e flessibili che l'azienda pretende togliendo pause retribuite (30 minuti di mensa pagata)?. Ed ancora: ?I lavoratori potranno pertanto all'interno degli orari di sciopero dichiarati aderire in toto o in parte alle iniziative di protesta. Obiettivo e imporre all'azienda il rispetto dei contratti, degli orari della contrattazione e soprattutto degli operai?.